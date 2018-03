Assoro oltre 200 all’appuntamento con l’ecopedalata.passeggiata-cavalcata Dittaino – Assoro

Assoro, l’antica ferrovia ed il magico bosco.

1° tappa Tour 2018 MBH.

Lo splendido scenario di immerso tra le montagne della vecchia ferrovia (Dittaino – Assoro), ha dato modo di poter trascorrere una memorabile giornata insieme ad appassionati di ecoturismo e sport provenienti da ogni parte della Sicilia, scegliendo se camminare, pedalare o andare a cavallo. Una giornata “diversa” per scoprire sentieri, percorsi impegnativi o rilassanti a seconda delle proprie esigenze. Il territorio si e’ molto ricco e variegato, di grande interesse naturalistico e paesaggistico, aree vaste e incontaminate dove poter trovare anche dell’ottima cucina locale.

Grazie alla collaborazione con le realtà associative regionali e locali tra cui

il Team Etna Free Bike Mtb-club

La Pro Loco di Assoro, l’Assocavalli di Assoro

L’amministrazione comunale ed in particolare l’Assessore Sibilla Giangreco,

È stato possibile Realizzare la 10ª giornata delle ferrovie dimenticate lungo la tratta Dittaino/assoro che ormai è riconosciuta per il suo valore paesaggistico ma anche per la particolarità del percorso che consente a tutti gli appassionati e a tutti i livelli di godere di una natura incontaminata sulle antiche strutture ferroviarie. Novità di quest’anno La variante del percorso all’interno del bosco che porta in Contrada Cavalcatore

