Assoro, il 20 dicembre i precari del Comune firmeranno il contratto di assunzione definitiva

“Con delibera n. 132 abbiamo concluso l’iter per l’assunzione di tutti gli EX PRECARI, che il 20 dicembre firmeranno il contratto di assunzione a tempo indeterminato valido dal 1 gennaio 2019”.

Lo comunica il sindaco di Assoro Antonio Licciardo.

“Abbiamo lavorato intensamente in questi mesi per raggiungere questo obiettivo – continua – primi in provincia di Enna e tra i primi in Sicilia.



Grazie agli uffici che, ognuno per la propria parte, ha

contribuito a questo importate momento. Sarà un Natale più bello anche per questo”.

