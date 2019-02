Assoro alla scoperta della Basilica di San Leone

Sarà la Basilica di San Leone di Assoro il sito prescelto dall’Assocazione Guide Turistiche Ennes per la giornata mondiale delle guide turistiche che si terrà il 23 e 24 febbraio.

La Chiesa di San Leone, divenuta Matrice del paese (1492) ed elevata al rango di Basilica (21 aprile 1499), è stata dichiarata (1933) Monumento Nazionale per la sua bellezza artistica. È uno dei monumenti più belli della Sicilia, tanto da far dire a un viaggiatore che “per visitarla vale la pena anche un viaggio dall’estero”.

Sorta nel XII secolo ad opera di Costanza d’Altavilla come Cappella “regia”, ha stile prevalentemente gotico, con stilemi arabi e catalani. Ha forma di croce latina ed è costituita da tre navate con transetto rialzato rispetto al pavimento della chiesa; ad un livello ancora superiore si trovano un’abside centrale e due laterali. Ha tetto in legno con capriate.

La Basilica ha preziose opere d’arte, tra le quali sono da menzionare:

– Crocifisso acheropito in legno e impasto (alto metri 1,70) attribuito ad Antonello Gagini; intorno a quest’opera così scriveva il Rev. Giovanni Gnolfo: “Perfezione anatomica e bellezza fisica ne sono le note predominanti. Ben marcate le curve sotto ascellari e l’osteologia della cassa toracica con visibilissimo disfacimento del pannicolo adiposo subcutaneo: canone fondamentale dell’arte rinascimentale”.

– Grande icona polittica, acquasantiera e fonte battesimale anch’essi scolpiti dal medesimo artista

– Croce argentea con fondo a smalto bleu di Vincenzo Archifel

– Messale gallicano usato in Sicilia prima del Concilio di Trento

– Quattro artistici sarcofaghi dei conti Valguarnera

– Portone in bronzo artisticamente effigiato

– Cripta paleocristiana, già tempio pagano

Fonte sito web comune di Assoro