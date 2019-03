Associazione regionale Amici delle Miniere; prossima riunone al quartiere di ex minatori S.Anna a Enna

Non poteva essere scelta location migliore dal Comitato di Coordinamento dell’Associazione regionale Amici delle Miniere presieduta da Salvatore Trapani, per discutere il prossimo 9 marzo sulla possibilità che la Regione vari una legge sui parchi minerari comunali in Sicilia. L’incontro cui dovrebbe essere presente il deputato regionale del M5S Elena Pagana, si terrà in un locale pubblica a Enna bassa nella zona del quadrivio di S.Anna dove sorge un insediamento di abitazioni realizzate tra la seconda metà degli anni 50 e la prima degli anni 60, dall’allora Ente Minerario Siciliano e abitate per la quasi totalità da Zolfatai. Quindi l’associazione si reca proprio nel cuore della storia di questo settore e categoria che tanto ha dato alla comunità ennese sia in termini benessere che di dignità per le lotte di rivendicazioni che ha sempre portato avanti. L’inizio della riunione è fissata per le 9,30.

Visite: 62