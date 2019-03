Associazione regionale Amici delle Miniere: il primo evento ufficiale al Parco Minerario di Floristella

Anche se gradualmente l’Associazione regionale delle Miniere si è messa in attività. Il presidente Salvatore Trapani d’intesa con il presidente onorario D’Aquila ed il vice presidente Rocco Chimera ha convocato una riunione per il prossimo 30 marzo una riunione del Comitato di Coordinamento nella sede dell’Associazione presso la Biblioteca Comunale di Villarosa V.De Simone di Villarosa in Viale Trinacria. Il Comitato dovrà dare l’assenso ad una serie di iniziative. Tra le più importanti

1) Convegno dell’Associazione Regionale Amici delle Miniere e dei Minatori della Sicilia per il 1° maggio 2019 nella sede del parco minerario Floristella-Grottacalda1.

2) Convegno dell’Associazione nel parco minerario Trabia-Tallarita ( luogo e data da concordare).

3) Convegno dell’Associazione d’intesa con l’on.Cancelleri Gianfranco, on.Pagana Elena a Palazzo dei Normanni sede Assemblea Regionale Siciliana di Palermo alla presenza dei Deputati Regionali della Sicilia e dei Sindaci dei Comuni minerari della Sicilia (data da concordare).

Visite: 44