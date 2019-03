ASSOCIAZIONE GENTEDIDOMANI

I casting de “La Scala della Moda” fanno tappa a Palermo: selezionati nove concorrenti per le finali di Luglio

Sono stati nove i concorrenti selezionati nei giorni scorsi a Palermo che prenderanno parte alle finali de “La Scala della Moda”, il concorso di bellezza giunto quest’anno alla sua decima edizione che si svolgerà ad Enna i prossimi 6 e 7 Luglio.

Presso il locale “Cubana”, la giuria ha selezionato, tra i venticinque concorrenti iscritti al casting, cinque ragazzi e quattro ragazze. Qui di seguito i nomi dei concorrenti selezionati: Francesco Pedone, Salvo Conigliaro, Vincenzo Romano, Giuseppe Terreno, Salvatore Angileri, Marzia Colombo, Roberta Lassalle, Francesca Giaimo e Giulia Di Giovanni. Questi concorrenti andranno ad aggiungersi agli altri già selezionati durante i numerosi casting che si sono svolti fin qui in tutta Italia.

Continua a prendere sempre più forma, quindi, l’edizione 2019 de “La Scala della Moda”, previsto già sin d’ora il record di concorrenti alle finali. Le iscrizioni, ricorda l’organizzazione, sono ancora aperte e numerosi altri casting sono in programma in tutte le regioni d’Italia, per un concorso divenuto anno dopo anno sempre più prestigioso, di caratura nazionale e molto ambito dai concorrenti.

Per partecipare occorre avere un’età compresa tra i 14 e i 33 anni, un’altezza minima di 1,65 metri per le donne e 1,75 metri per gli uomini. In palio ci saranno i titoli di “Miss & Mister Moda Sicilia”, “Miss e Mister GentediDomani” e “Miss e Mister Città di Enna”, oltre al ricco montepremi di cinque mila euro tra titoli, fasce, gioielli ed una crociera di cinque giorni sul Mar Mediterraneo. Il concorso, inoltre, consentirà ad alcuni concorrenti l’accesso diretto ad altri prestigiosi concorsi di bellezza di livello nazionale come “Una Ragazza per il Cinema”, “Miss Venere”, “Mister Intimo e Miss Lingeria”, “La Fotomodella Italiana” e “Miss e Mister Moda in Passerella”.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’associazione Gente di Domani all’indirizzo email presidente@gentedidomani.com oppure consultare il sito web www.lascaladellamoda.com.