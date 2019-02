ASSOCIAZIONE GENTEDIDOMANI Enna Proseguono i casting per “La Scala della Moda 2019”: a Reggio Emilia e Mantova selezionati ben 13 finalisti

ASSOCIAZIONE GENTEDIDOMANI

Proseguono i casting per “La Scala della Moda 2019”: a Reggio Emilia e Mantova selezionati ben 13 finalisti

Proseguono in tutta Italia i casting per l’edizione 2019 de “La Scala della Moda”, il concorso di bellezza che si svolgerà ad Enna dal 5 al 7 Luglio. Dopo il grande successo del casting svoltosi ad Altamura in Puglia, le selezioni si sono recentemente svolte in Emilia Romagna e in Lombardia, precisamente a Reggio Emilia e Mantova.

In terra emiliana l’evento si è svolto all’interno di una manifestazione organizzata presso il locale “La Grotta della Tartaruga”. Questi i finalisti selezionati dalla giuria: Camilla Cagna, Meghi Azoti, Angela Di Grazia, El Koulani Ahmed, Annalisa Salsi ed Andre Teodora Sipoteano.

A Mantova, invece, le selezioni si sono tenute all’interno del concorso “La Fotomodella Italiana”. Su trentaquattro partecipanti, sono stati selezionati sette finalisti. Si tratta di Caterina Lo Pizzo, Corinne De Mitri, Luisa Civitarese, Dalila Savarese, Silvia Niccolis, Valeria Bosco e Gabriella D’Alessandro.

Questi nomi vanno, quindi, ad aggiungersi ai finalisti selezionati durante casting che si sono svolti nei mesi scorsi.

Il patron del concorso “La Scala della Moda” Giuseppe Pappalardo ha colto l’occasione per ringraziare, a nome suo e di tutto il suo staff, gli organizzatori delle selezioni di Reggio Emilia e Mantova, con in testa Tino Catalano ed Andy Giannetto.

I casting adesso proseguiranno e si svolgeranno, come detto in precedenza, in tutta Italia, con le iscrizioni che sono ancora aperte. I partecipanti, si ricorda, dovranno avere un’età compresa tra i 14 e i 33 anni, altezza minima 1,65 metri per le donne, 1,75 metri per gli uomini. Durante le finali di Luglio saranno assegnati i seguenti titoli: “Miss & Mister Moda Sicilia”, “Miss e Mister GentediDomani” e “Miss e Mister Città di Enna”, oltre al ricco montepremi di cinque mila euro tra titoli, fasce, gioielli ed una crociera di cinque giorni sul Mar Mediterraneo. Il concorso, inoltre, consentirà ad alcuni concorrenti l’accesso diretto ad altri prestigiosi concorsi di bellezza di livello nazionale come “Una Ragazza per il Cinema”, “Miss Venere”, “Mister Intimo e Miss Lingeria”, “La Fotomodella Italiana” e “Miss e Mister Moda in Passerella”.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’associazione Gente di Domani (organizzatrice del concorso) all’indirizzo email presidente@gentedidomani.com oppure consultare il sito web www.lascaladellamoda.com.