ASSOCIAZIONE GENTEDIDOMANI

Concorso Web Moda Sicilia 2019: Giulia Sorce e Giuseppe Franco sono i vincitori del mese di Marzo

Si è conclusa da qualche giorno la votazione del mese di Marzo per i partecipanti al concorso Web Moda Sicilia 2019. Hanno ottenuto il maggior numero di voti Giulia Sorce, 16 anni di Caltanissetta, e Giuseppe Franco, 19 anni di Vallelunga. Giulia Sorce e Giuseppe Franco sono, quindi, rispettivamente “MISS WEB” e “MISTER WEB” del mese di Marzo.

Il concorso online, si ricorda, è legato a “La Scala della Moda”. Sul sito www.gentedidomani.com sono pubblicati, infatti, volti e nomi di tutti i partecipanti ed ogni mese (fino a Maggio 2019) sono proclamati vincitori i concorrenti con il maggior numero di voti. La competizione online e le iscrizioni si chiuderanno il 31 maggio ed i vincitori saranno premiati durante la finalissima del 7 Luglio de “La Scala della Moda” che si svolgerà ad Enna. In palio il titolo di Miss e Mister Web Moda Sicilia 2019.

Il concorso è rivolto a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 33 anni compiuti. Per le modalità di iscrizione e di partecipazione al concorso occorre visitare il sito www.gentedidomani.com, leggere il regolamento, compilare il modulo d’iscrizione ed allegare due foto.