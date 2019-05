ASSOCIAZIONE GENTEDIDOMANI

Concorso Web Moda Sicilia 2019: anche ad Aprile vincono Giulia Sorce e Giuseppe Franco

Anche ad Aprile, come per lo scorso mese di Marzo, al concorso Web Moda Sicilia 2019 hanno ottenuto il maggior numero di voti Giulia Sorce, 16 anni di Caltanissetta, e Giuseppe Franco, 19 anni di Vallelunga.

Il concorso online, si ricorda, è legato a “La Scala della Moda” e sul sito www.gentedidomani.com sono pubblicati volti e nomi di tutti i partecipanti ed ogni mese sono proclamati vincitori i concorrenti con il maggior numero di voti.

Giulia Sorce e Giuseppe Franco sono, quindi, rispettivamente “MISS WEB” e “MISTER WEB” del mese di Aprile.

La competizione online (come anche le iscrizioni al concorso web) si chiuderanno alla fine di questo mese di Maggio.

Il concorso, si ricorda, è rivolto a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 33 anni compiuti. Per le modalità di iscrizione e di partecipazione al concorso occorre visitare il sito www.gentedidomani.com, leggere il regolamento, compilare il modulo d’iscrizione ed allegare due foto. I concorrenti che avranno ottenuto più voti durante tutta la durata dei mesi saranno premiati Miss e Mister Web La Scala della Moda 2019 durante la finalissima del 7 Luglio ad Enna.