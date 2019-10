ASP Enna. Il Dipartimento Materno Infantile premiato al Congresso Regionale AOGOI

A Modica, dal 17 al 19 ottobre 2019, si è tenuto il XIV Congresso Regionale AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Italiani Ospedalieri, del Territorio e Liberi Professionisti).

Nell’ambito del Congresso, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna si è aggiudicata il Premio Marilina Liuzzo “VBCA: come ridurre i TC ripetuti per il benessere materno e neonatale” presentando una video-intervista con testimonianze sul parto spontaneo dopo il taglio cesareo, realizzata dagli operatori dell’UOC di Ostetricia e Ginecologia del Punto Nascita Umberto I di Enna. Ha ritirato il premio il responsabile dell’Unità Operativa, dr. Giovanni Falzone.

Il “Premio Marilina Liuzzo” è un concorso riconosciuto a livello nazionale in memoria della ginecologa dell’ASP di Enna , fondatrice dell’AGITE e scomparsa prematuramente nel 2009.

“Marilina Liuzzo, con la sua sensibilità e la grande capacità di massima collaborazione con tutte le figure professionali, – dichiara il Direttore Generale, Francesco Iudica – ha inaugurato una stagione di fattiva collaborazione con tutta l’AOGOI siciliana sui temi della nascita. Sensibile a tutti gli stimoli, alle diverse modalità di assistenza alla gravidanza e al parto, attenta alle nuove pratiche e all’ umanizzazione delle cure rivolte alla mamma ed al neonato è stata una professionista che ha permesso di porre le basi, sia a livello siciliano che nazionale, per la realizzazione di un nuovo paradigma: il pasaggio dal modello “Care” al modello del “To Care” ovvero dal curare al prendersi cura dell’altro”.

Le giornate, in presenza di numerosi rappresentanti delle Istituzioni regionali e ministeriali, sono state dedicate all’approfondimento di molteplici argomenti: dalle disbiosi alle patologie metaboliche in gravidanza, all’integrazione ospedale territorio, alle neoplasie ginecologiche.

Alla giornata inaugurale è intervenuto l’Assessore per la Salute della Regione Sicilia, avv. Ruggero Razza; presenti il Direttore Generale dell’ASP di Enna, dott. Francesco Iudica, e il Direttore del Dipartimento Materno Infantile, dr.ssa Loredana Disimone.

“In ambito congressuale, è stato di rilevante interesse il contributo del personale del Dipartimento Materno Infantile dell’ASP di Enna”, afferma il Direttore del Dipartimento Materno Infantile, dr.ssa Loredana Disimone.

“Nella sessione AOGOI giovani – Emergenze ostetriche, si sono distinte le ginecologhe del Punto Nascita dell’Ospedale Umberto I, dr.ssa Alessandra Girgenti e dr.ssa Alida Balsamo, che hanno presentato un caso clinico. All’interno della sessione AGITE, i ginecologi consultoriali dr.ssa Stella Ciarcià dr Roberto Licenziato hanno relazionato, rispettivamente, sulle vaccinazioni in gravidanza e sul programma regionale di promozione dello screening del cervicocarcinoma.

All’interno della sessione BRO e competenze ostetriche – Come conciliare autonomia e lavoro di Team, la dott.ssa Oriana Ristagno Ostetrica del Dipartimento Materno Infantile ha relazionato sull’adesione ai programmi di formazione regionali di promozione dell’allattamento al seno e sull’utilizzo dei simulatori per la gestione delle emergenze in sala parto”.