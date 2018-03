ASD POL. PROGETTO ENNA SPORT 2004

Enna – Torneo “Pasqua 2018”: nove le società partecipanti. Guido De Maria sarà il testimonial

L’evento si terrà dal 28 al 31 Marzo ed è inserito tra le manifestazioni collaterali della Settimana Santa

Saranno nove le società sportive che prenderanno parte alla settima edizione del Torneo Regionale di Calcio Giovanile a 5 “Pasqua 2018”, evento che si terrà ad Enna dal 28 al 31 Marzo ed inserito tra le manifestazioni collaterali della Settimana Santa.

L’evento, riservato ai piccoli calciatori della categoria pulcini, vedrà la partecipazione delle seguenti società: A.S.D. Aurora Rossa di Campofelice di Roccella, A.S.D. Averna Calcio di San Cataldo, A.S.D. Next Level A.R. di Enna (società iscritta al torneo con due squadre), A.S.D. Valguarnera 2010, A.S.D. Caltanissetta Soccer, F.C. Enna, A.S.D. Riesi 2002 ed A.S.D. Valguarnerese. A queste va ad aggiungersi la società organizzatrice A.S.D. Polipsortiva Progetto Enna Sport 2004.

Lo staff tecnico della Progetto Enna Sport 2004, guidato dal presidente Luigi Di Dio, è già a lavoro da diverse settimane per organizzare l’evento. Nei giorni scorsi è stato ultimato anche il programma della manifestazione che avrà inizio mercoledì 28 Marzo con l’accoglienza delle squadre che prenderanno parte al torneo e la presentazione ufficiale alla Sala Cerere. Ospite d’eccezione mister Guido De Maria, ex calciatore con esperienze agonistiche anche in Serie B ed allenatore professionista di notevole caratura. Ha diretto, infatti, lungo la sua carriera di allenatore, tra le numerose squadre, Favara, Sancataldese, Folgore, Real Messina, Akragas, Ragusa, Modica, Giarre ed Enna.

Il torneo vero e proprio avrà inizio nella mattinata di giovedì 29 Marzo con gli incontri del girone di qualificazione. Venerdì 30 Marzo di mattina in programma, invece, il torneo dell’amicizia, mentre nel pomeriggio tutti i piccoli calciatori assisteranno alla processione del Venerdì Santo. Sabato 31 Marzo si svolgeranno le semifinali e le finali del torneo con, alla fine, la premiazione e l’assegnazione del Premio Fair Play dedicato alla memoria di “Umberto Tornabene”. Gli incontri si svolgeranno presso il Palazzetto dello Sport di Enna Bassa ed il campetto in erba sintetica “Enna 2000” di contrada Mugavero.

Il torneo “Pasqua 2018” è patrocinato dal Comune di Enna (Assessorato allo Sport ed Eventi) e dal Collegio dei Rettori delle confraternite ennesi. Hanno collaborato all’organizzazione Figc-Lnd Sicilia, Coni, Pro Loco Proserpina, Aiac e Avis.