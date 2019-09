Per la prima volta dopo sei edizioni la Sicilia vince l’oro ai giochi CONI. La rappresentativa siciliana ha battuto agli ottavi la Lombardia 4_1; ai quarti la Puglia 3_2; in semifinale la toscana 3_2; in finale il Lazio sempre 3_2. E l’ennese figlio d’arte Thomas Palillo ha vinto tutti i suoi incontri dando un contributo importante per oro.

