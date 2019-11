Arti Marziali; in luce gli atleti dell’Accademia Karate Enna

L’accademia karate Enna-asd del tecnico Stella Maria, ha partecipato ieri alla 3° edizione del Gran Prix CSEN di kumite con due atleti entrambi saliti sul podio. Lagrotteria Valeria infatti conquista il primo posto nella categoria esordienti kg 53, mentre Pitta Luca si aggiudica la medaglia d’argento nei cadetti fino a 47 kg. Soddisfatti i due atleti che hanno intrapreso la preparazione agonistica da poco e per quali questa esperienza dovrà servire come test di preparazione per impegni più importanti in ambito federale. Degne di nota e anche di maggior prestigio anche le prestazioni di altri 2 allievi dell’istruttrice Stella Maria tesserati presso la società Bodyline club di Leonforte. In primis il bronzo conquistato da Raffaele Milazzotto nella specialità Kata, classe juniores, in occasione del 13° Open Internazionale di Sicilia che si è svolto il 20 ottobre a Catania seguito da un buon 5 posto nell’Open di Calabria del 3 Novembre. In quest’ultima competizione Eleonora Matera conquista un bronzo nella categoria juniores e un ottimo 2 posto nella classe superiore la Seniores. Questi piazzamenti hanno maggior peso un quanto maturati in competizioni federali Fijlkam e in categorie molto impegnative vista la maggiore età ed esperienza degli atleti. Raffaele Milazzotto grazie a tutti i risultati ottenuti in questa stagione sportiva viene convocato al seminario Nazionale di Kata che si svolgerà a Cosenza il 23 e 24 novembre e alla quale sono stati convocati solo 19 atleti in tutta Italia nella sua categoria, che avevano maturato maggior punteggio nel ranking nazionale.

Visite: 73