Ars, in aula passa la legge sulla pace e contro il razzismo, Calderone (FI): “Segnale chiaro che giunge dal Parlamento più antico del mondo”

Palermo, 12/06/2019: “In Aula è appena stata approvata la legge sulla cultura della pace, alla quale noi, come Gruppo di Forza Italia, abbiamo chiesto di estendere anche la lotta al razzismo. Il testo approvato quindi contempla disposizioni a tutela e salvaguardia della pace e contro ogni forma di razzismo sociale. Dal più antico Parlamento del mondo con in cima il Presidente Micciché, arriva un segnale chiaro e incontrovertibile: l’odio e gli estremismi non ci appartengono e vogliamo contrastarli garantendo il pieno rispetto di ciascuno”. A riferirlo è il deputato di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, on. Tommaso Calderone, a seguito del buon esito della votazione.

“La Sicilia – conclude il Parlamentare – ancora una volta ha dimostrato un innato senso di responsabilità civile e sociale. Il mio auspicio è che la disposizione normativa appena approvata venga presa a modello anche in altri territori, perché in una società in cui bisogna sempre trovare un capro espiatorio o un nemico da combattere, il messaggio distensivo che vogliamo lanciare invita al dialogo piuttosto che allo scontro; di certo può solo apportare benefici”.