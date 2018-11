Arriva il freddo sulle Madonie. Prima neve a Piano Battaglia !

Primo assaggio di freddo da ieri sulle Madonie e puntualmente non è tardata ad arrivata la prima neve sui punti strategici delle alte montagne. Parliamo di Piano Battaglia, la zona turistica sciistica per eccellenza dalla parte occidentale della Sicilia e meta per tanti appassionati che intendono passare il tempo sulle piste innevate.

Si è avvertito il freddo in questi giorni e le piogge e le basse temperature hanno fatto presagire che si stava prendendo atto che sarebbe arrivata la prima imbiancata dell’anno. Cinque centimetri quindi sulle alture madonite con un inizio di stagione ben augurante per gli appassionati e i gestori del centro sciistico di Piano Battaglia con seggiovie e piste già attive così come i rifugi di zona. La strada provinciale di Petralia Sottana e Isnello è percorribile con catene a bordo che certamente non devono mancare e, giustamente debbono essere “calzate” prima di arrivare sul pericolo. Massima accortezza e prudenza da parte di tutti,soprattutto per coloro che arrivano da fuori provincia

Freddo anche nei paesi con altezze tali da notare il “cambio di passo” come Petralia Soprana,Polizzi Generosa e Geraci Siculo e certamente almeno per domani le condizioni dovrebbero rimarcare tali temperature. Chiusi per oggi i cantieri Forestali del distretto 8 e situazione quindi da monitorare e gestire sempre in rapporto ad allerta meteo che ormai si possono considerare invernali a tutti gli effetti.

Antonio David