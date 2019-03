AREA INDUSTRIALE DI ENNA, SIGLATA CONVENZIONE PER LA CONSEGNA IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO DEL DITTAINO

AL GESTORE UNICO INTEGRATO ‘ACQUAENNA’

Come previsto dalla normativa l’impianto nel suo complesso sarà trasferito entro settembre ad AcquaEnna, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, che si occuperà della gestione e manutenzione ordinaria

ENNA. Firmata la convenzione per il trasferimento di gestione degli impianti idrici e fognari dell’agglomerato industriale di Dittaino ad Enna. Si tratta del secondo impianto di distribuzione delle acque potabili e della depurazione delle acque reflue in Sicilia che passa interamente alla gestione (il primo impianto di depurazione dell’ex Asi Carini è stato consegnato all’AMAP di Palermo lo scorso 23 gennaio che lo ha preso in carico dal 1 febbraio 2019).

Così come previsto dalla Convenzione di gestione sottoscritta lo scorso 13 marzo fra le parti, entro sei mesi e quindi entro settembre 2019, si procederà alla consegna definitiva dell’impianto integrato di Dittaino alla Società ACQUAENNA S.C.p.A.

La gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere idriche, depurative e fognarie (acque nere e miste), inerenti la zona industriale di Dittaino, in base alla convenzione stipulata dalle parti sarà affidata al Gestore del Servizio Idrico Integrato individuato dal Consorzio ATO n. 5 di Enna in liquidazione che è poi AcquaEnna.

Il trasferimento è in linea con la normativa relativa alla concessione d’uso degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, dai Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale ai gestori del Servizio Idrico Integrato, ex art. 172, comma 6 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i prevista dal Decreto Assessoriale prot. 130/Gab del 16/11/2018. L’IRSAP ed il Consorzio ASI, ognuno per le proprie competenze, si sono impegnati a fornire al Gestore, tutti i progetti, documenti e autorizzazioni in possesso del Consorzio riguardanti i beni consegnati.

L’impianto comprende complessivamente due depuratori del tipo “a fanghi attivi”, 55 km di condotta idrica, 3 serbatoi e 2 impianti di sollevamento per le acque reflue fognarie, nonché un collettore fognario e una rete di raccolta acque nere avente una lunghezza complessiva di m. 8.300 con diametro mm. 300. Questo passaggio permetterà al Comune di Valguarnera di servirsi del servizio di depurazione fino ad ora mancante.

L’impianto di depurazione nell’Area industriale di Dittaino pronto per funzionare è del tipo a “fanghi attivi”, con sedimentazione primaria e vasca di denitrificazione, ed è stato consegnato un ulteriore impianto di depurazione della stessa tipologia, mai entrato in funzione, del tipo a “fanghi attivi”.

Il passaggio formale è avvenuto con atto notarile alla cui firma hanno partecipato l’Ing. Carmelo Viavattene, commissario liquidatore Asi Enna, l’Avv. Alloro Mario, in rappresentanza dell’IRSAP, Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, l’Ing. Franz Bruno nella qualità di Presidente della Società ACQUAENNA S.C.p.A., in rappresentanza della medesima Società, e il Dott. Guarino Ferdinando, Commissario Straordinario e Liquidatore del Consorzio A.T.O. n. 5 Enna in liquidazione.