Arco Storico, la Compagnia Arcieri del Castello di Enna al torneo nazionale di Urbino

Ambasciatori della città. Lo saranno ancora una volta i rappresentanti della Compagnia Arcieri del Castello di Enna che domenica prossima saranno impegnati nella partecipazione di un torneo nazionale di Arco Storico ad Urbino valido come prova del Campionato Italiano Fitast e che vedrà la partecipazione di numerose associazioni di città del Centro Nord Italia. Nei mesi scorsi la Compagnia Arcieri del Castello ha anche partecipato ad altri tornei a Todi e Fabriano.

Gli arcieri che rappresenteranno la nostra città nelle Marche, sono:

• Milano Michele, categoria – Arco tradizionale – Messere;

• Milano Sandra, categoria – Arco Tradizionale – Madonna;

• Campisi Gaetano, categoria – Arco tradizionale – Messere;

• Chiarandà Raffaele, categoria – Arco di foggia storica – Messere

• Campisi Luigi, categoria – Arco di foggia storica – Juvenis.

Il recente successo della quinta edizione del “Torneo della Visitazione” ha fatto si che il torneo organizzato a Enna nello scorso luglio diventasse nel panorama arcieristico nazionale il primo per accoglienza e, fra i primi per qualità dei bersagli, organizzazione e location in cui si svolge.

