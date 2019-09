Arco Storico, domenica prossima al Castello di Lombardia prova del Campionato Italiano Lam

Saranno circa un centinaio in rappresentanza di 14 associazioni gli arcieri che parteciperanno domenica prossima 29 settembre alla prova del Campionato Italiano Lam di Arco Storico che si terrà al Castello di Lombardia, organizzato dal Gruppo Arcieri Medievali Federico II, presieduto da Giuseppe Polizzotto in collaborazione con la Soprintendenza e con il patrocinio del Comune. Per la precisione i gruppi che saranno presenti sono: Arcieri Medievali San Marco D’Alunzio (Messina), Arcieri della Valle Montedoro (Caltanissetta), Arcieri Medievali Federico II Enna, Societas Draconistrarum Erice (Trapani), Circolo Culturale Janus Capizzi (Messina), Gruppo Storico Medievale Enna, Gruppo Arcus Sublimis Randazzo (Catania), Amalac Montalbano Elicona (Messina), Clerici Vagantes Urbis Roma, Arcieri del Gruppo Montesaraceno di Ravanusa (Agrigento), Arcieri Xibet Calascibetta, Arcieri dei Nebrodi Terranova Messina, Arcieri del Castillo di Terranova Gela (Caltanissetta), Arcieri di Ventura Enna, Gruppo Arcieri Catanesi (Catania). Il programma completo nella locandina.

Visite: 73