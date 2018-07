AOMODA WEEK 2018: Oggi a Palazzo Duchi di Santo Stefano a Taormina l’apertura della rassegna 2018.

Tra le esclusive, la mostra #saveBorsalino

Un opening esclusivo per Taomoda Week 2018, la rassegna che dal 14 al 21 luglio calamiterà sulla città di Taormina l’attenzione dei media, degli esperti di settore e dei turisti per l’eco che ormai contraddistingue un appuntamento di caratura internazionale che alla moda coniuga design, turismo, cultura e sana nutrizione. Taglio del nastro domani pomeriggio, sabato 14 luglio alle 18.30, nello storico Palazzo Duchi di Santo Stefano a Taormina, alla presenza tra gli altri del presidente di Taomoda Agata Patrizia Saccone, dell’assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo, dell’assessore comunale al Turismo e Commercio di Taormina Andrea Carpita, dell’assessore comunale alla Cultura di Taormina Francesca Gullotta, del presidente Camera Italiana Buyer Mario Dell’Oglio, di Franco Parisi, top buyer moda.

Ouverture con la corale polifonica “Giuseppe Tovini” diretta dal maestro del Teatro Massimo Bellini di Catania Pietro Valguarnera. In programma pure una conferenza d’apertura moderata dalla giornalista Rai Paola Cacianti, tema “La moda, indotto turistico per la Sicilia”.

Subito a seguire sipario aperto sul Contemporary Fashion Design. Per il segmento fashion, dieci finalisti supported by Taomoda, tra i cinquanta selezionati dalla commissione composta da giornalisti ed esperti di settore, su 560 brand made in Italy che oggi costituiscono il nuovo board del comparto moda in Italia. Unicamente per Taomoda, Rafaela D’Angelo, Le Monde du Cuir, Suprema, Fabiana Ferri, Femme, Maria Sapio, Valentina Poltroneri, La Cles, Roberto Intorre, Ivan Bellanova. A loro si aggiunge special guest Orange Fiber, la start up che ha brevettato il tessuto ricavato dalle bucce d’arancia. Per la sezione Design, realizzata in sinergia con Ordine e Fondazione Architetti Catania, COGA di Catania e con il patrocinio di Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori, Consulta Ordini Architetti della Sicilia, Ordine e Fondazione Architetti Messina, Universita’ degli Studi di Palermo, IED Istituto Europeo di Design, ADI Associazione per il Disegno Industriale-delegazione Sicilia, Abadir Accademi Design e Arti Visive. I designer finalisti che espongono e che concorrono al Tao Award Talent Design sono: Giuseppe Bandieramonte, Fanny Barone, Giada Coco, Michele Andrea Strano, Giuseppe Cultraro, Pietro Paolo Messina, Gabriele D’Angelo, Mariano Dallago, Gaetano Di Gregorio, Melissa Duello, Duna Design, Jari Franceschetto, Antonio Giummarra, Emanuele Leggio, Ettore Mangione, Lorenzo Massimiano, Fabio Oliveri, Pierluigi Piu, Emanuele Torrisi.

La novità assoluta è la mostra #SaveBorsalino, che per la prima volta lascia la città di Alessandria per celebrare l’edizione gold di Taomoda. Borsalino esiste, ad Alessandria, da 160 anni. A metà dicembre scorso è stato lanciato l’hashtag #saveBorsalino per continuare la storia di un’azienda che annovera 130 dipendenti. E’ stato Riccardo Guasco, conosciuto e apprezzato artista, a innescare la mobilitazione, sostenuta poi dal quotidiano La Stampa, per salvare la fabbrica di Spinetta dove i famosi cappelli sono creati artigianalmente, uno a uno, sempre curati nei minimi dettagli. Un impegno che Taomoda ha voluto premiare insignendo la città di Alessandria e La Stampa del Tao Award 2018 per la Tutela della Cultura e della Moda Made in Italy.

Le due mostre, il cui allestimento è degli architetti Claudio Grasso e Federica Miranda, talentuosi professionisti eccezionalmente prestati alla moda, resteranno aperte al pubblico fino al 21 luglio, giorno culminante sabato 21 luglio con la serata del Gala al Teatro Antico per la consegna dei prestigiosi e ambiti Tao Awards, assegnati a personaggi del mondo della moda, del design, della televisione, della cultura, dello spettacolo, della scienza, della musica.

Taomoda – evento patrocinato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana – è firmato dalla giornalista Agata Patrizia Saccone e si pregia della presidenza onoraria del Cav.Mario Boselli.