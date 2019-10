Anche Slow Food Enna partecipa a Cheese Sicilia

Anche SLOW FOOD ENNA partecipa alla grande degustazione in contemporanea organizzata dopo Cheese, anche per consentire a chi non ha potuto esserci di conoscere alcuni degli eccellenti formaggi presenti alla manifestazione che ogni due anni SLOW FOOD organizza a Bra.

Slow Food Sicilia, infatti, come spiegato da Saro Gugliotta , Presidente dell’associazione, ha deciso di mettere a disposizione delle Condotte che ne hanno fatto richiesta un kit di 6 formaggi naturali, presidi slow food ed eccellenze internazionali, per dar vita a delle degustazioni da tenersi nell’ultima settimana di ottobre. La Sicilia, è tra le regioni italiane forse la più ricca in biodiversità agro-alimentare, tanto che può vantare il numero più alto di Presìdi Slow Food in Italia, circa 47, ed è quindi sembrato naturale portare un pezzo di questo evento qua nel nostro territorio.

La Condotta SLOW FOOD ENNA ha quindi organizzato per l’occasione una degustazione che avrà luogo giovedì 31 ottobre presso il caseificio DI VENTI di Calascibetta, storico produttore di eccellenti formaggi del nostro territorio, e quindi anche del piacentino ennese, presidio Slow Food, che rappresenta al meglio, per la sostenibilità dell’allevamento e la scrupolosa sapienza del casaro la sintesi della filosofia della nostra associazione.

Visite: 62