Anche nel 2020 a Pergusa una tappa del Rally Italia Talent

Anche nel 2020 Rally Italia Talent farà tappa a Pergusa. Lo farà dal 13 al 15 marzo. L’edizione 2020 di Rally Italia Talent prenderà il via a partire dal 10 e 12 gennaio a livello regionale, chi si metterà in luce potrà accedere alle semifinali e quindi alla finale nazionale dalla quale usciranno piloti e navigatori vincitori per ogni categoria (Under 18, Under 23, Under 35, Over 35, femminile, licenziati ACI Sporte non licenziati, Young Under 16 e Wild Card). Anche quest’anno la casa automobilistica ufficiale sarà la Suzuki

Questo il calendario completo degli appuntamenti

10-11-12 gennaio: Cremona Circuit (CR)

17-18-19 gennaio: circuito di Siena

24-25 gennaio: pista del Corallo (SS)

1-2 febbraio: circuito internazionale di Viterbo

7-8-9 febbraio: Adria international Raceway (RO)

14-15-16 febbraio: Autodromo del levante (BA)

21-22-23 febbraio: Circuito internazionale d’Abruzzo (CH)

6-7-8 marzo: Circuito internazionale di Busca (CN)

13-14-15 marzo: Autodromo di Pergusa (EN)

Nella scorsa edizione i partecipanti al Rally Italia Talent sono stati 9300. Quest’anno gli organizzatori puntano a superare le 10 mila adesioni.

