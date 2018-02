AMORE IDEE E FUTURO. Parte il tour di Giancarlo Cancelleri per promuovere il programma di governo del M5S





Il già candidato alla presidenza della Regione Siciliana sale in macchina per divulgare gli impegni sulla qualità della vita dei siciliani. Si parte dall’Ennese domani 14 febbraio.





Palermo 13 febbraio 2018 – AMORE IDEE E FUTURO. Si chiama così il tour che il vice presidente dell’Ars e deputato regionale del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri ha organizzato per promuovere il programma di governo M5S per la qualità della vita dei siciliani in vista delle elezioni politiche del 4 marzo.

24 gli appuntamenti in lungo e in largo dell’isola che il frontman del Movimento 5 Stelle in Sicilia ha organizzato in collaborazione con i gruppi locali dal 14 al 28 febbraio.



“Mi butto ancora per strada – scrive sui social Giancarlo Cancelleri – per venirvi a raccontare ciò che penso di questa nostra terra e di queste elezioni, di quello che possono significare per noi siciliani. Non so quante volte ho girato la Sicilia, terra magnifica, e quanti di voi ho abbracciato, a quanti ho stretto la mano, ma la verità è che non riesco a esserne mai sazio”.



Il tour partirà domani, mercoledì 14 febbraio a Leonforte (En) alle ore 18.00 dove è previsto un incontro alla Villa Bonsignore e si concluderà mercoledì 28 febbraio ad Enna. “Spero siate in tanti ogni sera – spiega Cancelleri – e di certo non vi annoierò con le solite cose, stavolta non saranno comizi, parlerò poco di politica, anzi, a dire il vero parlerò di quello di cui la politica dovrebbe essere intrisa, di amore, di idee e di futuro, affinché possa occuparsi di quello che rende la vita veramente degna di essere vissuta”.



Ecco il dettaglio con gli appuntamenti n.314: 14 Febbraio Leonforte (EN) – ore 18:00 – Villa Bonsignore – Corso Umberto; 15 Febbraio Caltagirone (CT) – ore 20:00 – Palazzo Ceramico ex Reburdone – via Abate Meli n. 3; 16 Febbraio Comiso (RG) – ore 20:00 – Via Emanuele Calogero n. 22; 17 Febbraio Noto (SR) – ore 16.30 – ex Chiesa Santa Caterina – Via Fratelli Ragusa (ang. via Cavour) ; 17 Febbraio Lentini (SR) – ore 19:00 – Centro Polifunzionale (ex A.I.A.S.) – via Aspromonte n. 5 presso Biblioteca.; 18 Febbraio Augusta (SR) – ore 11:00 – Palazzo Zuppello – Via Epicarmo N. 74; 18 Febbraio Aci Castello (CT) – ore 17:00 – Villa Fortuna – Lungomare dei Ciclopi; 18 Febbraio MESSINA – ore 20:00 – Chiesa Di Santa Maria Alemanna Via Sant’Elia, 16 ; 19 Febbraio Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – ore 19:00 – Auditorio Giardini Oasi ex Monte di Pietà; 20 Febbraio Tortorici (ME) – ore 18:00 – Piazza Faranda; 20 Febbraio Sant’Agata di Militello (ME) – ore 20:00 Sala convegni Castello Gallego Piazza Francesco Crispi n. 9 ; 21 Febbraio Petralia Soprana (PA) – ore 19:00 – Via Antonio Meucci n.1, bivio Madonnuzza; 22 Febbraio Bagheria (PA) – ore 19:00 Cine Teatro Roma Via Roma 4; 23 Febbraio Partinico (PA) – ore 19:00 – Palazzo dei Carmelitani, Corso dei Mille n. 252; 24 Febbraio Trapani – ore 11.00 Cinema Diana Via dei Mille 19; 24 Febbraio Marsala (TP) ore 16.30 via Sibilla n.36; 24 Febbraio Alcamo (TP) – ore 19:00 – Sala centro congressi Marconi – Corso VI Aprile; 25 Febbraio Mazara del Vallo (TP) – ore 11:00 – CineTeatro Rivoli – Via Nicolò Tortorici; 25 Febbraio Ribera (AG) – ore 17:00 Sala convegni comunale “Emanuela e Giovanni Ragusa” – Corso Umberto I, 30; 25 Febbraio San Giovanni Gemini (AG) – ore 20:00 Sala convegni “Centro fieristico” – piazza A. Meglio; 26 Febbraio Palermo – ore 18:00 -Teatro Biondo; 27 Febbraio Agrigento – ore 20:00 – Viale della Vittoria n. 199; 28 Febbraio San Cataldo (CL) – ore 17:00 – Sala Borsellino – Piazza Papa Giovanni XXIII; 28 Febbraio Enna – ore 20:00 Centro Polifunzionale Via dello Stadio 39.