Ripercorrendo il viaggio di Goethe in Sicilia; arriva domani a Enna la Blogger Camminatrice Vienna Cammarota

Domani, 30 maggio 2018, arriverà ad Enna la blogger camminatrice Vienna Cammarota, Da Karlovy Vary in Sicilia a piedi: il viaggio di Vienna Cammarota sulle tracce di Goethe. Guida ambientale AIGAE, 68 anni, Viena Cammarota sta ripercorrendo a piedi il viaggio compiuto dallo scrittore tedesco, Wolfgang Goethe: è la prima donna a farlo. E’ partita dalla Repubblica Ceca e dopo otto mesi di viaggio sabato 28 aprile, è sbarcata al porto di Palermo. “Goethe disse con chiarezza che in Sicilia ‘è la chiave di tutto’. Io ben 232 anni dopo – afferma Cammarota – voglio riscrivere anche questa parte del diario, descrivendo paesaggi e territorio. La Sicilia ha un territorio vasto, ricco di costumi da raccontare, meraviglioso per i parchi, le riserve ed i geoparchi, ci sono luoghi dove si può sciare guardando il mare. In Sicilia troviamo la capitale di etnie diverse, culture diverse, popoli diversi. Una terra che unisce ed è piena di ospitalità”.

Vienna Cammarota nel suo cammino in Sicilia, percorrerà a piedi ben 724 chilometri, una media di 20 al giorno, per un totale di 140 ore di cammino complessive. Ben 36 i siti che Vienna attraverserà, è già stata a Monreale, Alcamo, Tempio di Segesta, Calatafimi, Gibellina, Santa Ninfa, Partanna, Castelvetrano, Campobello di Mazara, Selinunte, Menfi, Sambuca di Sicilia, Palazzo Adriano, Cammarata, San Biagio Platani, Aragona, Agrigento, Racalmuto, Serradifalco, e toccata Caltanisetta, domani giungerà ad Enna dove sarà accolta dall’Amministrazione e dal Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark. Poi il viaggio continuerà con Calascibetta, Leonforte, Nissoria, Catenanuova, Catania, Aci Castello, Nicolosi, Sant’Alfio, Mascali, Calatabiano, Taormina, Letoianni, Roccalumera, Nizza Sicilia, Itala, Messina.

Viena giungerà a Teatro Garibaldi, accompagnata da soci di Legambiente ed appassionati trekkers alle ore 16,30. ad attenderla il Sindaco e l’Amministrazione.

Vi invitiamo a presenziare alla breve descrizione del viaggio e dei suoi perchè.