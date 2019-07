Almaviva, Tumminia (UilCom Sicilia): “Grande partecipazione allo sciopero. Da Musumeci partirà stasera la richiesta di un tavolo ministeriale”.

Palermo. Grande partecipazione dei lavoratori Almaviva di Palermo, oggi allo sciopero, con un’adesione di oltre il 75%. Le organizzazioni sindacali, dopo il corteo sono state ricevute dal Presidente della Regione, Nello Musumeci, e dall’assessore allo Sviluppo Economico, Mimmo Turano, ai quali hanno rappresentato lo stato di crisi e le difficoltà che persistono nel settore dei call-center: dall’assenza di regole e di trasparenza sui contratti commerciali con i committenti alla necessità del rispetto delle tariffe minime stabilite dalla legge. “Questo sindacato – ha precisato lo stesso segretario generale Giuseppe Tumminia – ha chiesto al governo regionale di esercitare tutta la forza politica nei confronti dei committenti, chiamati a garantire volumi di attività utili alla sostenibilità sociale della vertenza. Il Presidente della Regione ha dichiarato che già in serata chiederà l’istituzione di un tavolo ministeriale per Almaviva, e procederà ad attivare un confronto con i maggiori committenti, Tim e Wind. Così come verificherà la possibilità di sostenere interventi strutturali per la riconversione professionale”.