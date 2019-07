Almaviva, Tumminia (UilCom Sicilia): “Giudizio sull’incontro negativo, da governo nazionale nessuna risposta. Continueremo la protesta”.

Palermo. “Incremento del lavoro, riduzione degli ammortizzatori sociali e riordino del settore dei call center”. Queste le proposte della UilCom Sicilia, guidata da Giuseppe Tumminia, oggi all’incontro al ministero del Lavoro sulla vertenza Almaviva e sul licenziamento di 1600 lavoratori della sede palermitana. “Anche oggi il nostro giudizio è negativo. Siamo consapevoli che non ci sono soluzioni immediate e che i tempi sono stretti, ci aspettavamo che il governo nazionale garantisse però la non apertura delle procedure di licenziamento attraverso un rapporto trasparente con i committenti Tim e Wind, di cui non abbiamo notizie”. Al tavolo di confronto era presente anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e per la prima volta l’assessore della Regione siciliana, Scavone. “Serve tempo per trovare soluzioni concrete. Questo sindacato – ha precisato Tumminia – continuerà con un’azione di forte protesta. La nostra Isola non può permettersi di perdere nemmeno un solo posto di lavoro”.