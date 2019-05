Alla scoperta “dell’Oggetto Misterioso” della provincia di Enna: il Parco Minerario di Floristella Grottacalda

Un sito cosi carico, importanza, storica, turistica, culturale e ambientale che non può essere ricordato un solo giorno l’anno. E’ il Parco Minerario Floristella Grottaalda tra Enna e Valguarnera che nella giornata di ieri 1 maggio come quasi ogni anno ha visto arrivare al suo interno migliaia di visitatori da tutta la Provincia. Il sito gestito dall’ente parco, composto dalla Regione, e dai Comuni di Piazza Armerina, Aidone, Valguarnera e Enna si estende su diversi ettari e rappresenta uno dei migliori esempi e meglio conservati di archeologia industriale di tutto il meridione d’Italia. Ma ancora oggi rimane per certi versi un “oggetto misterioso” non solo in Sicilia ma anche per gli stessi residenti in provincia di Enna. Tutto ciò a dispetto della notevole importanza storica e culturale che il luogo rappresenta dettata anche dal fatto che la storia delle miniere di Zolfo è strettamente legata a quella di numerosi comuni della provincia di Enna come lo stesso capoluogo e Valguarnera visto che nel secolo scorso l’attività estrattiva e quella agricola hanno rappresentato la spina dorsale dell’economia di un intero territorio come quello della Sicilia interna. Ma tutto ciò per la quasi totalità delle nove generazioni rimane del tutto sconosciuto mentre invece dovrebbe essere il punto di partenza della storia attuale di una intera comunità. Ieri migliaia le persone che approfittando della giornata festiva si sono recati sul sito dove da parte della Pro Loco di Valguarnera, insieme alla direzione dell’ente parco e dell’Associazione regionale Amici delle Miniere erano stati organizzati eventi musicali ricreativi, visite guidate al sito tra discenderie e zone di estrazione, mostre fotografiche e pittoriche all’interno del parzialmente ristrutturato Palazzo Pennisi e quant’altro. Ma purtroppo tutto ciò è legato solamente a qualche giornata l’anno. Per il resto dei 365 giorni, il Parco Minerario Floristella rimane sconosciuto. Ci si augura che con la nuova direzione affidata dalla Regione, al Soprintendente di Enna Salvatore Gueli, e con una maggiore sinergia tra i comuni che fanno parte dell’ente ed in particolare Enna e Valguarnera possa iniziare una politica di conoscenza se non addirittura di scoperta del sito prima di tutto da parte della stessa popolazione del suo territorio di riferimento. Ed inoltre che il mondo della scuola in particolare quello che fa riferimento alle Elementari e Medie organizzino delle visite guidate in modo da fare conoscere e spiegare ai giovanissimi cosa è quel posto, cosa ci si faceva e quanti sacrifici facevano le persone o addirittura i “carusi” che vi lavoravano anche a prezzo della vita.

