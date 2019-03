Al via la X° edizione Infiorata Termitana

X° edizione Infiorata Termitana

Tutto è pronto per X edizione dell’Infiorata Termitana – che sarà presentata ufficialmente mercoledì 10 aprile alle ore 16,30 presso la Chiesa S. Caterina D’Alessandria a Termini Imerese – un evento imperdibile che impreziosisce il panorama siciliano e che quest’anno rende omaggio proprio alla millenaria cultura dell’Isola.

Ricca la successione delle manifestazioni in scaletta che avranno come punto focale la Festa dell’Infiorata domenica 5 maggio con l’apertura del corso infiorato ed il passaggio processionale del SS. Crocifisso.

Numerosi gli altri eventi nel programma di questa edizione – avente per titolo e tema i “La Sicilia” – che prenderà l’avvio il 24 aprile e terminerà il 12 maggio 2019, tra i quali il Corteo storico per le vie cittadine, la Fiera dell’Infiorata, l’immancabile “Tavulata ri San Giuseppi” accompagnata dalla I° Edizione Palio dell’Amicizia culinario, la IV° edizione de “Ponte San Leonardo in Festa” con il Primo Festival degli Aquiloni, la Festa della Madonna delle Grazie, la Sagra della Pasta, le apertura straordinarie e le visite guidate del centro storico, le rassegne e gli spettacoli itineranti messi in campo dalle varie anime (gruppi e comitati) che sono l’ossatura portante e vincente di una delle infiorate più importanti dell’Isola.

“Quest’anno festeggiamo il decennale della manifestazione puntando sulla secolare cultura siciliana – afferma Salvatore Chierchiaro, coordinatore dei Maestri Infioratori di Termini Imerese – pur ricordando la recente scomparsa di Sebastiano Tusa, una figura monumentale nel panorama culturale regionale e internazionale. È una festa capace di esprimere partecipazione e orgoglio, il cui nucleo fondamentale e motore propulsivo sono le associazioni laicali e religiose della città di Termini Imerese. Restiamo fiduciosi nel ripetere il successo della scorsa edizione che ha visto la presenza di migliaia di visitatori da ogni parte della Sicilia e non solo. È un fatto non scontato per una manifestazione gratuita e autofinanziata”.

Tutti i dettagli e il programma dell’iniziativa sono reperibili sul sito www.infioratatermitana.it.