AL VIA LA NUOVA CONVENZIONE DI DURATA DECENNALE TRA L’IRCCS “OASI MARIA SS.” DI TROINA E LA REGIONE SICILIANA

————————————————–

Troina 9 settembre 2019 – La giunta di governo ha approvato su proposta dell’assessorato regionale della Salute la stipula della nuova convenzione con l’IRCCS “Oasi Maria SS.” di Troina. Una rinnovata fiducia da parte della Regione Siciliana nei confronti dell’Irccs “Oasi di Troina, Ospedale classificato specializzato con una lunga esperienza nel campo della disabilità intellettiva. Il rinnovo dell’accordo coprirà per la prima volta un arco temporale di dieci anni. La nuova convenzione di fatto supera i pregressi accordi di durata triennale, e si pone come scadenza il 31 dicembre del 2029 con un stanziamento complessivo di 38 milioni e 275 mila euro all’anno. Diversi gli elementi di novità che vanno dall’aumento delle risorse finanziarie all’aspetto tecnico-gestionale. Il budget complessivo su base annua è stato infatti incrementato rispetto agli accordi convenzionali antecedenti. L’assessorato della Salute ha aumentato il contributo annuale di circa 5 milioni e 275 mila euro rispetto a prima per effetto sia delle cosiddette Funzioni non Tariffabili per prestazioni socio-sanitarie, sia perché l’Oasi ha avviato dallo scorso anno un percorso di didattica universitaria, grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi di Catania, che ha portato all’attivazione di una sede accademica nell’istituto di ricerca di Troina con un corso di laurea triennale in Terapia Occupazionale. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico-gestionale, il nuovo accordo convenzionale prevede la nomina di un Direttore Generale in conformità a quanto previsto dallo Statuto aziendale dell’Oasi e d’intesa con l’assessorato regionale della Salute. Inoltre, l’Istituto Oasi, sulla base di una condivisione della propria “Mission” e finalità aziendale, dovrà avviare forme di collaborazione con gli altri due Irccs dell’isola. Adesso, si attende un ultimo tassello, ovvero il riconoscimento delle Funzioni Assistenziali da parte dell’Assessorato Regionale alla Famiglia e per le quali si attende il passaggio nell’aula dell’Assemblea Regionale con relativo stanziamento di ulteriori risorse. Con questo provvedimento si esprime chiaro riconoscimento e apprezzamento per l’attività svolta dall’ IRCCS “Oasi Maria SS.” di Troina sul piano diagnostico, terapeutico, riabilitativo ed educativo a favore dei disabili e traccia un nuovo percorso per un istituto che genera più di 5000 ricoveri l’anno su 352 posti letto, 100 mila giornate di degenza, impegnando oltre 700 persone che prestano quotidianamente la propria professionalità.

Don Silvio Rotondo, presidente dell’Irccs Oasi di Troina esprime soddisfazione e gioia per l’approvazione della nuova Convenzione. “Ringraziamo il Signore per i benefici nuovi e grandi che sono in questa Convenzione. Ringrazio di cuore chi ha curato, dal nostro interno, la stesura della Convenzione, quanti ci hanno sostenuto a Palermo e quanti, in maniera nascosta con la preghiera e con la parola adatta, hanno fatto si che questo segno arrivasse in questi giorni particolari per noi, essendo vicino il 2° anniversario della morte di padre Ferlauto, fondatore dell’Oasi. È stata approvata la Convenzione senza la parte riguardante le funzioni assistenziali, per le quali, speriamo in questi giorni, l’Assemblea Regionale deliberi a nostro favore quanto convenuto grazie agli impegni già espressi a parole nei nostri confronti. Ci auguriamo che l’Assessorato alla Famiglia sostenga in pienezza il concretizzarsi di questa parte della Convenzione ancora necessaria allo sviluppo della nostra Opera.

Per tutti coloro che hanno in cuor loro o pubblicamente espresso ironia o attacco alla nostra proposta annunziata alla fine dell’anno scorso, i fatti ci hanno dato ragione; chiedo a tutti una maggiore fiducia nei confronti della Dirigenza di questo Istituto”.

Per il presidente della Regione, On. Nello Musumeci, “anche per l’Oasi Maria Santissima di Troina immaginiamo una capacità progettuale e di azione a lunga scadenza. In particolare, grazie alle collaborazioni con le altre Aziende e con l’Università sarà in grado di esercitare una programmazione ancora più efficace nel territorio della Sicilia centrale, divenendo al tempo stesso più attrattiva anche per altre aree dell’Isola”.

Per l’assessore alla Salute, Ruggero Razza “l’Oasi è un’eccellenza che va custodita e rafforzata per questo – dice – abbiamo voluto raccogliere l’input del presidente Musumeci che ha chiesto di definire un orizzonte più ampio a partire proprio dalla convenzione. Anche in questo ambito si stanno costruendo le condizioni per raggiungere, nel tempo, una situazione al passo con i tempi”.

Per Elena Pagana, deputata M5S all’ARS, “la notizia della convenzione, a pochi giorni dall’anniversario della scomparsa di Padre Ferlauto, emoziona in modo diverso. Bastano le lacrime di gioia e le telefonate con le urla di felicità per raccontare quanto straordinaria sia stata l’approvazione dello schema della Convenzione tra l’Oasi Maria Santissima e l’Assessorato per la Salute nell’ultima giunta regionale. La convenzione mi ha fatto tornare in mente tutte le battaglie dei lavoratori, anima della struttura. La solidarietà e lo sforzo dei troinesi, sempre comprensivi con chi vi presta servizio fino a scendere in piazza qualche anno fa. Le preoccupazioni delle famiglie, tante quante le loro speranze. Grazie alle istituzioni coinvolte per il lavoro svolto e per la determinazione nell’aver voluto scrivere questa piccola, grande, storia e grazie per la discrezione mantenuta, vero segno di rispetto nei confronti di tutti”.

SALUTE, LA REGIONE RINNOVA IL RAPPORTO CON IRCSS OASI MARIA SS DI TROINA: CONVENZIONE DECENNALE,PIU’ FONDI PER LE PRESTAZIONI E PER RICERCA

Salute Sicilia

Una convenzione decennale, più fondi per le prestazioni socio-sanitarie e ulteriori risorse in ricerca e formazione.

E’ un investimento a lungo termine quello immaginato dal governo della Regione Siciliana che mediante una delibera di Giunta ha rinnovato la convenzione con l’Ircss Oasi Maria Santissima di Troina (En). Alcuni punti che caratterizzano il testo convenzionale, promosso dall’Assessorato regionale alla Salute e approvato dall’esecutivo Musumeci, ricalcano quanto già stipulato nei mesi scorsi con l’Ismett di Palermo, ad esempio la durata della convenzione: si passa infatti dai tre anni del precedente accordo, ai dieci del nuovo documento, consentendo così una programmazione più accurata.

L’Assessorato della Salute ha anche aumentato sensibilmente l’investimento economico che prevede un budget annuo per circa 32milioni di euro e un incremento proporzionale del 7% in funzione della recente istituzione del corso di laurea triennale in “Terapia occupazionale”, in collaborazione con l’Università di Catania, per la Formazione e alla quota del 7% per il triennio clinico (per complessivi Euro 2.275.000,00).

Inoltre si passa dallo stanziamento annuale di un milione di euro per le funzioni non tariffabili per le prestazioni socio-sanitarie ai circa 3.7milioni di euro della nuova convezione. Sul piano degli investimenti complessivamente l’erogazione annua raggiungerà oltre 38milioni di euro.

Novità anche per quanto riguarda il management aziendale. La nomina del direttore generale da parte dall’Associazione “Oasi Maria Santissima”, avverrà infatti sulla base di un’intesa con la Regione, ricalcando il modello adottato per la nomina dei direttori generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie.

Significative, infine, le forme di collaborazione che la struttura di Troina potrà avviare con gli altri IRCCS del Sistema sanitario regionale e nello specifico con quelli che in tutto o in parte, condividono le medesime mission e finalità.

“Come per Ismett – dice il presidente della Regione, Nello Musumeci – anche per l’Oasi Maria Santissima di Troina immaginiamo una capacità progettuale e di azione a lunga scadenza. In particolare, grazie alle collaborazioni con le altre Aziende e con l’Università sarà in grado di esercitare una programmazione ancora più efficace nel territorio della Sicilia centrale, divenendo al tempo stesso più attrattiva anche per altre aree dell’Isola”.

Per l’assessore alla Salute, Ruggero Razza “l’Oasi è un’eccellenza che va custodita e rafforzata per questo – dice – abbiamo voluto raccogliere l’input del presidente Musumeci che ha chiesto di definire un orizzonte più ampio a partire proprio dalla convenzione. Anche in questo ambito si stanno costruendo le condizioni per raggiungere, nel tempo, una situazione al passo con i tempi”.