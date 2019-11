Al via Filmdipeso: aperte le iscrizioni per l’edizione 2020

del Festival che premia i cortometraggi

di sensibilizzazione su obesità e disturbi alimentari

Aperte da oggi le iscrizioni alla quarta edizione dello Short Film Festival Filmdipeso,

concorso dedicato a cortometraggi e documentari brevi che affrontano la complessità

delle tematiche relative a obesità e disturbi alimentari.

Filmdipeso è promosso ed organizzato dal Bariatric Center of Excellence di Sapienza

Università di Roma – Polo Pontino, in partnership con il Comune di Latina,

Amici Obesi onlus, Villa Miralago – Centro di riferimento disturbi alimentari

e SAFE – Safe Food Advocacy Europe, con il contributo non condizionato di Johnson&Johnson Medical SpA e Novo Nordisk.

I registi, professionisti e non, potranno inviare le loro opere

entro il 20 febbraio 2020. Le opere selezionate saranno presentate

il 17 e 18 aprile 2020 presso il Cinema Oxer di Latina.

Il 18 aprile 2020 saranno proclamati i vincitori della quarta edizione.

Latina, 19 novembre 2019 – Con l’apertura del bando di concorso è ai blocchi di partenza la quarta edizione dello Short Film Festival Filmdipeso, organizzato dal Bariatric Center of Excellence di Sapienza Università di Roma – Polo Pontino, in partnership con il Comune di Latina, Amici Obesi onlus, Villa Miralago – Centro di riferimento disturbi alimentari e SAFE – Safe Food Advocacy Europe, con il contributo non condizionato di Johnson&Johnson Medical SpA e Novo Nordisk.

Il Festival ha ottenuto il patrocinio di Regione Lazio, Provincia di Latina, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina, ASL di Latina, ASL di Viterbo e Comune di Civita Castellana.

Il Festival ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica su temi dell’obesità e dei disturbi alimentari, spesso sottovalutati e non riconosciuti come “malattia”, divulgandone gli aspetti psicosociali e di cura e contribuendo ad abbattere lo stigma, i pregiudizi e le false convinzioni. L’obesità è una patologia sociale e colpisce in Italia oltre 6 milioni di persone con importanti implicazioni psicologiche e di salute. I disturbi alimentari, che in parte rientrano nella costellazione dell’obesità, rappresentano anch’essi un grave problema sociale che interessa anche la fascia adolescenziale.

Il concorso è dedicato a cortometraggi e documentari brevi, della durata di massimo 20 minuti, realizzati dopo gennaio 2016 da registi professionisti o amatori, che affrontino queste tematiche o che condividano testimonianze di percorsi di riabilitazione e cura.

Nello spirito di condivisione e di sensibilizzazione sociale del concorso sono quindi incoraggiate a partecipare persone che lottano quotidianamente o hanno lottato contro l’obesità o contro disturbi alimentari, in prima persona o perché sono familiari o persone vicine ai pazienti.



Agli ideatori dei cortometraggi è lasciata piena libertà stilistica, nel rispetto delle tematiche, alle quali le loro opere devono necessariamente essere attinenti: sono benvenute diverse interpretazioni dello stesso problema e non ci sono limitazioni di genere.

La domanda d’iscrizione dovrà essere sottoposta, attraverso le modalità descritte sul sito www.filmdipeso.it, entro e non oltre il 20 febbraio 2020, termine ultimo del bando di concorso. Dopo questa data, una commissione interna all’organizzazione selezionerà una short list di opere che saranno proiettate al pubblico durante il Festival, che si terrà a Latina venerdì 17 e sabato 18 aprile 2020 presso il Cinema Oxer. Al termine della manifestazione la Giuria, presieduta da Gianfranco Pannone, regista e docente al DAMS Università Roma Tre e al Centro Sperimentale di Cinematografia, assegnerà a insindacabile giudizio il Premio Città di Latina e la Menzione speciale. Quest’anno ci sarà inoltre il Premio da parte del pubblico, i cui dettagli verranno pubblicati sul sito entro la scadenza del bando.

La short list di opere selezionate per il Festival e i nomi dei membri della Giuria saranno pubblicati su www.filmdipeso.it rispettivamente il 27 febbraio e il 15 marzo 2020.

Per informazioni, bando di concorso e iscrizioni: www.filmdipeso.it, info@filmdipeso.it, direzioneartistica@filmdipeso.it.