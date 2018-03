AL RALLY CEFALÙ, AL VIA 11 EQUIPAGGI DELLA PROJECT TEAM

NEL PALERMITANO, PRIMA USCITA STAGIONALE PER I TALENTUOSI NEO PORTACOLORI

MARCO RUNFOLA E CORINNE FEDERIGHI,

SU RENAULT CLIO S1600, TRA I FAVORITI DELLA VIGILIA

Cefalù (Pa), 16 marzo 2018 – Grandi manovre in casa Project Team, in vista

del primo impegno in terra di Trinacria: il 2° Rally Cefalù Corse,

appuntamento d’apertura del Trofeo Rally Sicilia (TRS) in scena il prossimo

fine settimana presso la nota località turistica in riva al Tirreno e già

patrimonio UNESCO. Per l’occasione, infatti, saranno ben undici gli

equipaggi schierati al via sotto le insegne del sodalizio capitanato da

Luigi Bruccoleri, con qualche importante novità.

Procedendo con ordine, riflettori puntati sul beniamino locale nonché neo

portacolori Marco Runfola che, in cerca di rivalsa dopo l’inatteso e brusco

stop nella passata edizione quando era saldamente al comando della gara di

casa, si presenterà ai nastri di partenza alla guida della Renault Clio

S1600 della Ferrara Motors per puntare a un risultato di prestigio.

«Visto l’epilogo dello scorso anno, è normale volersi rifare ambendo a un

piazzamento di rilievo, al di là della voglia di divertirsi. Massima

concentrazione sarà la parola d’ordine – ha precisato Runfola alla vigilia –

Per quel che riguarda i miei programmi sportivi 2018, invece, mi piacerebbe

molto partecipare all’International Rally Cup. Sto lavorando per

concretizzare questo desiderio. Vedremo… ».

Il talentuoso driver cefaludese sarà nuovamente affiancato nell’abitacolo

dalla compagna di vita Corinne Federighi nell’inusuale ruolo di navigatrice,

toscana ma siciliana d’adozione e già due volte campionessa italiana rally

categoria femminile (2015 e 2016).

«C’è da riscattare l’amaro ritiro della stagione precedente, dove un’uscita

di strada ha causato danni alla vettura ed anche fisici a me e Marco – ha

aggiunto la Federighi – Le aspettative sono comunque alte, per me sarà un

piacevole ritorno sul sedile di destra dopo l’esperienza condivisa con Marco

nelle ultime due edizioni del Rally di Pomarance (vinte entrambe ndr). Sarà

sicuramente l’occasione per riprendere il ritmo in vista del ‘Ciocco’,

primo appuntamento della massima serie tricolore rally, dove tornerò a

saggiare la mia Renault Clio».

Reduce dall’ottima prestazione registrata alla Ronde di Sperlonga, lo scorso

dicembre, vorrà dire la sua anche Biagio Mingoia, aspirando alle posizioni

nobili della classifica assoluta. L’esperto pilota di Mussomeli, su Fiat

Punto S1600 curata dalla SF Racing e in coppia con Rino Calderone, infatti,

seppur al debutto sugli ostici asfalti del Cefaludese, andrà a caccia dei

primi punti nel “Regionale” per dedicarsi, in seguito, anche alla Coppa

Italia Rally di zona.

Tra gli iscritti con vetture dell’ex Gruppo A, ora confluite tra le

Produzione Evo, saranno della partita anche il rientrante Peppe Parisi

(Renault Clio Williams), vero e proprio funambolo del volante, coadiuvato

alle note da Francesco Bellanca, e le new entry Giuseppe Prestipino (Renault

Clio Williams) e Vincenzo Viola (Renault Clio Williams) navigati,

rispettivamente, da Francesco Galipò e da Andrea Milazzo. Sempre tra le

“Evo”, schierati i neo acquisti “Red Devil” (Peugeot 106 Rally del team

BlueOrange), tornato alle “moderne” dopo una lunga militanza tra le auto

storiche, e il fido Giuseppe Spirio, e Giuseppe Gianfilippo (Citroen Saxo)

con Sergio Raccuia alle note.

Tra le Racing Start, da registrare la presenza del locale Daniele Cassata

(Renault Clio Rs) con Giuseppe Tumminello. Nel Produzione di Serie, ovvero

ex Gruppo N, al via Antonino Pizzo-Saro Ciolino (Peugeot 106 Rally) e

Girolamo Bongiovanni-Francesco Chinnici (Peugeot 106 Rally). Per chiudere lo

schieramento con Vincenzo Greco e Sergio Palazzotto, su Renault Clio R1

della I.M. Promotor Sport.

La manifestazione, dopo la cerimonia di partenza allestita sabato 17 marzo

presso il lungomare Giuseppe Giardina della cittadina normanna, entrerà nel

vivo il giorno seguente con la disputa di sei prove speciali; previsti 38,31

chilometri di tratti cronometrati.