Al Garibaldi di Enna la Giornata mondiale dell’Alzheimer

Il teatro Garibaldi di Enna ha ospitato la “due giorni” della giornata mondiale dell’Alzheimer che ha avuto come atto finale una tavola rotonda dove sei esperti del settore , Bruno su aspetti legali, Caraci su Nuove prospettive terapeutiche , La Greca su l’importanza della prevenzione , Zappalà sull’invecchiamento e le prospettive, Zappulla sulla Istituzionalizzazione del demente e Millia sulla realtà della provincia di Enna hanno tratto il tema “Le demenze ed i disturbi cognitivi in provincia di Enna, stato dell’arte e prospettive”. La celebrazione è iniziata con la rappresentazione dell’opera “Radici” del regista palermitano Egidio Termine che ha fatto riscoprire la Sicilia degli anni ’50 . I sei esperti hanno trattato la malattia nelle sue varie fasi con l’annuncio che qualcosa si muove nella ricerca non per debellare ma per ritardare la malattia , quali potrebbero essere i possibili interventi, lo stato della malattia in provincia di Enna dove si registrano 2200 malati e i pochi centri ricettivi esistenti, sperando che l’Asp Enna possa aiutare Aima nel suo impegno in favore delle famiglie e dei malati.

