Al Cous Cous Fest di S.Vito Lo Capo arriva l’Arancino dell’ennese Rosario Umbriaco

L’orgoglio di andare a rappresentare l’arancino nella patria del Cous Cous. E’ quello dell’ennese Rosario Umbriaco che il prossimo 27 settembre parteciperà per la seconda volta nelle ultime tre edizioni ad un Cooking Show al Cous Cous Fest di S.Vito Lo Capo. Rosario che è ormai da anni nel team degli Ambasciatori del Gusto e da questa associazione gli è stato conferito il riconoscimento di “Ambasciatore della Gastronomia ennese nel mondo”, insieme ai messinesi il panificatore Francesco Arena e il pasticcere Lillo Freni presenterà in un evento dove saranno presenti non meno di una cinquantina di giornalisti di settore il suo cavallo di battaglia il suo arancino “L’arancino di Umbriaco”.

