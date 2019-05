Al Castello di Roccella per Tesori di Pietra la storia di Halaesa

25 e 26 maggio due giorni organizzati dall’associazione Roccamaris dedicati all’antico centro del messinese

Quarto appuntamento con “Tesori di Pietra. Un itinerario costiero dall’antica città di Halaesa a quella di Solunto”, il ciclo di conferenze organizzato dall’Associazione Roccamaris, in collaborazione con la Soprintendenza di Palermo e con il Polo Regionale di Palermo per i Parchi e i Musei Archeologici e i parchi archeologici di Himera e Solunto.

Sabato 25 maggio 2019 alle ore 16 presso il Castello di Roccella pomeriggio dedicato all’antica città di Halaesa con il prof. Aurelio Burgio dell’Università di Palermo.

Un appuntamento con l’antica citta siculo-greca, un sito di primaria importanza per la storia dell’isola.

L’appuntamento con Halaesa si concluderà domenica 26 con la visita dell’Area archeologica del comune di Tusa.

Per informazioni telefonare al 3287167607 o al 3204561769, oppure scrivere a info@associazioneroccamaris.it.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

1 giugno 2019 ore 16 – Castello di Roccella

Da Mura Pregne a Brucato. Storia di un sito emergente a controllo della bassa valle del fiume Torto alla luce delle scoperte archeologiche

Rosa Maria Cucco, Regione Sicilia, Soprintendenza BB.CC.AA di Palermo

15 giugno 2019 ore 16 – Castello di Roccella

Solunto: dall’emporio fenicio alla città ellenistica

Francesca Spatafora, Direttore Polo Regionale di Palermo per i Parchi e i Musei archeologici, Museo