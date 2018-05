Aidone Concorso regionale Olio Extravergine d’Oliva Morgantinon: ecco i vincitori

A vincere il Morgantìnon d’Oro e ad aggiudicarsi il titolo di miglior olio nel corso della premiazione che si è svolta oggi ad Aidone è stato “Polifemo” dell’azienda Viragì di Chiaramonti Gulfi”, mentre “Lustru di Luna”,della Tenuta Bauccio di Pietraperzia (En) e “Le Sciare” dell’azienda agricola Romano Vincenzo di Bronte (Ct) sono arrivati al secondo e terzo posto.

Per la Sezione “Miglior Olio Bio” sono stati selezionati gli oli: “Passione” (Bonanno Domenico, Campobello Di Mazara), “Sololio” (Virzi’ di Giuseppe e M. Concetta – Cesaro’, Me) e terzo vincitore “Primo Bio” (Frantoi Cutrera– Chiaramone Gulfi, Rg). La stessa azienda si aggiuda anche il primo premio per la sezione “Miglior Olio I.G.P. Sicilia” con l’olio Gran Cru”, secondo e terzo vanno invece a “Sicilia Igp” (Romano Vincenzo, Bronte, C) e “Sciaroso”, (Bosco-Mertole S.R.L.– Mascali (Ct).

Menzioni Speciali:

Olio “L’Aurum”(Ribera Sebastiano, Buccheri, Sr); “Cinque Colli”,(Cinque Colli , Chiaramonte Gulfi, Rg); “Riserva” (Bonanno Domenico, Campobello Di Mazara,Tp); “Barbuto Bio” (Barbuto, Ragusa); “Zenia”,(F.Lli Mangano, Carlentini, Sr); “Arillo” (Terre Sul Dirillo, Chiaramonte Gulfi, Rg); “Bacio di Donna”, (Da.Ma. Igd s.r.l.” Soc .Agr, Belpasso, Ct).