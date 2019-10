Aidone, 27 ottobre 2019 – Fondazione Marida Correnti

“La forza del sorriso e l’eleganza della gentilezza: il Professor Vincenzo Correnti”

Vi sono persone che hanno l’infinito dipinto nello sguardo, che parlano poco e sorridono tanto, che atteggiano il viso in quel modo bonario che invita alla confidenza e fa emergere la fiducia.

Da “Volo nella storia”, evento svoltosi nel 2010 nel primo anniversario a “La forza del sorriso e l’eleganza della gentilezza” omaggio al Prof. Ing. Vincenzo Correnti, nel decimo anniversario.

Si svolgerà presso la Fondazione Marida Correnti di Aidone il 27 ottobre 2019, con inizio alle ore 11.00 l’evento in ricordo del fondatore Prof. Ing. Vincenzo Correnti. Lo ricorderanno la moglie signora Angela, vice presidente della Fondazione, il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Prof. Fabrizio Micari, e attuale Presidente della Fondazione, il Sindaco di Aidone dott. Nuccio Chiarenza, l’archeologa Serena Raffiotta, i responsabili delle maggiori associazioni del territorio (Ada, Archeoclub, CRI, Don Bosco 2000, Ecomuseo, UTL), ex allievi e colleghi.

Ci sarebbero varie sfaccettature della personalità del Prof. Correnti da poter mettere in rilievo ma in questa occasione l’ingegnere Daniela Troina nipote del professore e organizzatrice dell’incontro, desidera evidenziarne due in particolare: la forza del sorriso e l’eleganza della gentilezza. Due caratteristiche che, dice, possono aiutarci nel nostro quotidiano e che sono alla base di una società più felice. Proprio così, una società più felice, un mondo del lavoro più corretto e accogliente e quindi anche più produttivo. E proprio qui ad Aidone luogo in cui le associazioni lavorano con impegno insieme alle istituzioni, auspica la creazione di un Progetto “Felicità” che possa includere i vari attori del territorio desiderosi di costruire organizzazioni positive nel mondo del lavoro e in più in generale nella vita sociale, nel ricordo degli insegnamenti di scuola e di vita del Professor Correnti, un uomo che tutti ricordano come una grandissima fonte da cui attingere amore, saggezza, umiltà e grandezza, altruismo e fede, generosità, ottimismo e vita.

Un ringraziamento particolare alla Signora Angela Raffiotta Correnti, che insieme alla Università degli studi di Palermo attraverso le mille attività di questa Fondazione, tiene viva la memoria della figlia Marida, trasmettendo incessantemente un messaggio di energia, di Vita, di calore, di Comunità, e continua ad alimentare così con Valori positivi il territorio di Aidone Morgantina.

La Fondazione Marida Correnti

Creata nel 1989 dal Prof. Vincenzo Correnti e dalla consorte Sig.ra Angela Raffiotta ha lo scopo di onorare in modo degno e duraturo la memoria della loro figlia Marida scomparsa prematuramente nel 1988.

Sede legale

Presidenza Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di

Palermo – Viale delle Scienze – Parco d’Orleans 90128 PA

Professore Ingegnere Vincenzo Correnti (1932 – 2009)

Ha vissuto a Palermo dove si è laureato in Ingegneria a 22 anni e dove ha svolto per oltre cinquant’anni l’attività di Ingegnere come docente universitario e come libero professionista. Giovanissimo professore di ruolo (Cattedra di Tecnica ed Economia dei Trasporti) ha inoltre insegnato Tecnica ed Economia dei Trasporti Aerei e partecipato ai lavori del gruppo di studio del CNR per i problemi del volo ipersonico ed è stato coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca in Tecnica ed Economia dei Trasporti dell’Università di Palermo fino al 2003.

Dal 1968 al 1996 Direttore dell’Istituto dei Trasporti di quella Facoltà. Dal 1968 al 1976 membro del Comitato di consulenza per le Scienze di Ingegneria e di Architettura del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal 1980 al 1988 Direttore del Sottoprogetto 8 del Progetto Finalizzato trasporti del CNR. E’ stato anche componente (1985-1990) del Consiglio Superiore dell’Aviazione Civile.

Ha pubblicato oltre 100 tra volumi e memorie attinenti a diversi settori dei trasporti.

Nel 2008 ha ricevuto il Premio Telamone “I Grandi della Sicilia”.

