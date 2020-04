Agroalimentare; un’altra “Eccellenza” dell’ennese; la Gustibus Alimentari di Dittaino

Alzi la mano chi sa dove si trova una delle più importanti aziende in Italia nella produzione di sughi e salse pronte, passate ed altro ancora. Si trova nel centro della Sicilia provincia di Enna. Quest’altra eccellenza dell’agroalimentare ennese è la Gustibus Alimentari di Francesco Pecorino che da tre anni ha aperto uno stabilimento nell’area industriale di Dittaino producendo prodotti derivati dalla trasformazione di pomodori per la maggior parte siciliani. Una azienda che in questo momento nel suo particolare segmento colloca tra le prime in Italia, con un export in 70 paesi nel mondo e con un fatturato a doppia cifra dopo 6 zeri e che da lavoro diretto in questo momento ad una settantina di persone. Quindi una realtà produttiva in ottima salute oggi più che mai che l’agroalimentare ennese in particolare viene chiamato ad un ulteriore sforzo. “E’ vero – conferma il Patron Francesco Pecorino – lavoriamo a pieno ritmo. Ma voglio però precisare che il nostro trend di crescita era già in fase avanzata ancor prima che fossimo coinvolti dall’epidemia del Coronavirus. Anzi avevamo preventivato da a gennaio una ristrutturazione e potenziamento della catena produttiva con ulteriori investimenti e che stiamo cercando di fare lo stesso anche in questo momento. Quindi paradossalmente oggi stiamo andando a “regime ridotto”. Ad ogni modo siamo qui pronti a dare il nostro contributo per garantire i nostri prodotti nella filiera agroalimentare italiana che in questo momento è per certi versi quella che tiene in vita l’economia italiana. I nostri prodotti sono presenti ognuno a “marchio proprio” di riferimento, sugli scaffali delle maggiori società italiane della Grande Distribuzione Organizzata nazionale. Ma siamo anche strettamente in contatto con la Caritas cercando di dare anche noi il nostro contributo di solidarietà in questo particolare e difficile momento che stiamo attraversando”.

Riccardo Caccamo

