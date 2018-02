AGRIGENTO, LA UILPA CELEBRA IL CONGRESSO TERRITORIALE

26 febbraio 2018

“Il nostro impegno a tutela dei servizi per i cittadini”: è il titolo del V Congresso Territoriale della Uil Pubblica Amministrazione, che si terrà il 28 febbraio a partire dalle 16:30 in via Piersanti Mattarella 115, sede della Uil di Agrigento.

I lavori saranno presieduti dal segretario generale della Uil di Agrigento Gero Acquisto; la relazione congressuale è affidata a Linda Bellia, segretaria generale della Uil Pubblica Amministrazione di Agrigento.

A concludere sarà il segretario generale della Uil Pubblica Amministrazione Sicilia Alfonso Farruggia.

Il congresso eleggerà il segretario territoriale della Uil Pubblica Amministrazione e i componenti della segreteria che rimarranno in carica per i prossimi quattro anni; saranno altresì eletti i delegati che parteciperanno al congresso regionale della categoria che si terrà a Palermo il prossimo 14 marzo.