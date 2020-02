AD ENNA BASSA DOPO SESSANT’ANNI S’INAUGURA UNA NUOVA TRATTORIA – Di Salvatore Presti

AD ENNA BASSA DOPO SESSANT’ANNI S’INAUGURA UNA NUOVA TRATTORIA.

Dopo i tanti ristoranti, pizzerie, snack bar, fast food, tavole calde e l’ultimo arrivato il McDonald’s, ad Enna Bassa nei giorni scorsi è stata inaugurata la “Trattoria da Francesca” in via Sardegna, dove si potranno gustare pietanze dai sapori antichi della tradizione culinaria locale quali: la pasta e legumi, il falsomagro, la stigliola, il piede di porco, la parmigiana, le polpette a sugo, il coniglio al forno e tanti altri piatti. Chi è avanti negli anni ricorderà che la prima trattoria a Sant’Anna nacque sessant’anni fa. Si trattava di un caratteristico locale dalla curiosa insegna “Mangi bene e spendi poco”, ubicato al piano terra della palazzina dell’Ina-Casa, appena dietro la stazione di servizio Esso, ai margini della villetta dei fratelli Grillo. Per diversi anni è stato l’unico locale di ristoro della nascente Enna Bassa. Ancor prima aprì una bottega di generi alimentari nei locali bassi delle case popolari, costruite dall’Ente Zolfo, lungo la direttrice per Caltanissetta. Il centro di Enna Bassa è Sant’Anna, il cuore pulsante di tutto l’agglomerato, dove sono sorti interi quartieri residenziali. Ha avuto un notevole incremento abitativo con la costruzione, nella seconda metà del secolo scorso, delle Palazzine a Stella ai margini della SS. 117 bis per Catania e, agli inizi degli anni ’70, con i 146 alloggi di edilizia popolare costruiti dal Comune, con finanziamento della Regione Siciliana. Da quel momento tra edilizia privata e sovvenzionata, e, con i massici insediamenti di famiglie nelle palazzine delle cooperative edilizie, che usufruirono di benefici di leggi nazionali e regionale, Sant’Anna diventa Enna Bassa, il cui sviluppo è sotto gli occhi di tutti. Nel frattempo la Provincia ha costruito la cittadella degli studi, dove da quasi quindici anni si è insediata l’Università degli Sudi di Enna “Kore”, che ha fatto da volano per lo sviluppo economico di Enna diventata Città Universitaria.

(Nella foto tre dei quattro proprietari conduttori della nuova trattoria, i fratelli Mangione).

Salvatore Presti

