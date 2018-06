Acquedolci Importante ritrovamento lungo la costa settentrionale della Sicilia.

Importante ritrovamento lungo la costa settentrionale della Sicilia.

La nostra Pro Loco è orgogliosa di comunicare il risultato di una ricerca portata a termine dal nostro presidente Ciro Artale, appassionato di storia del territorio e di ricerche militari e socio dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, con l’apporto del nostro compaesano Carmelo La Monica, istruttore del PADI (Professional Association of Diving Instructors), una delle organizzazioni di istruzione alla subacquea più grandi al mondo.

Questo annuncio, riguardante il 75° anniversario dell’Operazione Husky in Sicilia e gli eventi bellici che hanno riguardato il nostro territorio, è un antipasto di quello che tratteremo ad agosto in un apposito convegno.

Sabato 16 giugno 2018, nella sala consiliare di Acquedolci, daremo ulteriori dettagli in occasione di un evento legato alla Giornata Nazionale delle Pro Loco, durante il quale si parlerà del mondo delle pro loco e delle proposte e delle prossime attività della nostra associazione