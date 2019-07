Aci Trezza. Bilancio positivo per il bis della Sagra del pesce spada,

con la presenza di migliaia di visitatori

Il gran finale di domenica sera, allo scalo di alaggio, ha chiuso il

sipario sulla 30^ edizione della Sagra del pesce spada di Aci Trezza. E’

stata una tre giorni intensa quella del bis dell’evento culinario,

organizzato dalle Commissioni per i festeggiamenti in onore di San

Giovanni Battista e della Madonna della Buona Nuova, nonchè dalla

Confraternita San Giovanni Battista con il patrocinio del Comune di Aci

Castello, che già nel consueto appuntamento di luglio aveva fatto

registrare un boom di visite. Una vera e propria festa che ha coinvolto

nel week end migliaia di avventori provenienti da ogni parte della

Sicilia e da tantissimi turisti, che hanno potuto gustare i numerosi

tranci di pesce cucinato come da tradizione locale. Positivo, dunque, il

bilancio stilato dagli organizzatori che già sono a lavoro per preparare

i due appuntamenti del 2020 dove, come sempre, al centro della scena ci

sarà la prelibata portata tutta a km zero accompagnata dal buon vino

dell’Etna, che continua a riscuotere grande successo visto che anche

quest’anno si è registrato il tutto esaurito. Messe in soffitta le

grandi griglie ed archiviata la Sagra, nel borgo marinaro le attività

non si fermano visto che sono già in programma le celebrazioni del 29

agosto in memoria del martirio di San Giovanni Battista e la festa della

Madonna della Buona Nuova, che da antica tradizione è collocata nella

prima domenica di settembre.