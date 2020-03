Aci Sport Sicilia La Premiazione dei Campioni Siciliani 2019 sarà mercoledì 29 Aprile.

La Premiazione dei Campioni Siciliani 2019 sarà mercoledì 29 Aprile.

Fissata la nuova data dalla Delegazione ACI Sport Sicilia. Confermate la presenza del Presidente ACI e di tutti gli ospiti più attesi. Battaglia “Una nuova collocazione trovata per non intralciare gli impegni di tutti gli sportivi ”.

Si svolgerà mercoledì 29 aprile 2020 la Premiazione dei Campioni Siciliani di Automobilismo e Karting 2019. La nuova data si è resa necessaria dopo il rinvio dovuto all’emergenza corona virus, per la quale si auspica una imminente conclusione.

La serata avrà inizio alle ore 19.00 presso l’Hotel Four Points by Sheraton di Aci Castello (CT) alla presenza di tutti gli ospiti attesi ed in particolare quella del Presidente dell’Automobile Club Angelo Sticchi Damiani.

Il Delegato Regionale Armando Battaglia, in un costante confronto con Daniele Settimo ed il supporto della Segreteria della Delegazione ACI Sport Sicilia, ha lavorato per definire una nuova data per la premiazione, che non fosse di intralcio con gli impegni sportivi di una stagione agonistica 2020 ormai prossima al suo avvio e volendo, quindi, garantire il normale svolgimento delle competizioni regionali e nazionali, ma anche gli impegni di tutti gli sportivi siciliani.

-“Teniamo molto a congratularci con quanti con abilità, bravura, ma anche sacrificio, rendono onore alla nostra regione – ha commentato Armando Battaglia – abbiamo pertanto lavorato intensamente per garantire lo svolgimento della manifestazione e trovare la nuova data, con uno sguardo positivo rivolto all’emergenza sanitaria in corso, che ha stravolto molti programmi non solo sportivi. La scelta di un giorno infrasettimanale e l’anticipo dell’apertura del desk di ingresso, si è resa necessaria per non intralciare i programmi sportivi di nessuno. Consapevoli che tale scelta non rappresenta il momento ideale per molti, ringraziamo fin d’ora tutti coloro che si impegneranno a confermare la propria presenza e per la collaborazione che vorranno offrire a questa grande Festa dello Sport Siciliano”-.

Tutti gli invitati riceveranno una nuova mail per la partecipazione alla premiazione, si dovrà nuovamente accedere per confermare la propria presenza e quella dei propri ospiti, con una medesima procedura usata per il primo invito.

