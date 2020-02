Aci Sport Sicilia festeggia i Campioni 2019

Alle falde dell’Etna il 28 febbraio la premiazione del Motorsport Siciliano alla presenza del Presidente dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani, diretta streaming su www.acisportsicilia.it

Fervono i preparativi per la Premiazione dei “Campioni Siciliani di Automobilismo e kart”, la serata evento di venerdì 28 febbraio presso il Ristorante Four Points by Sheraton Catania Hotel di Acicastello, dove alla presenza del Presidente ACI Angelo Sticchi Damiani e di molti Dirigenti federali e Presidenti di Comissione, saranno premiati 237 tra i migliori protagonisti della stagione 2019 e diversi nomi del motorsport che con i loro successi sportivi hanno portato prestigio in Sicilia. Particolarmente attesa la tradizionale assegnazione del “Premio Grinta”.

L’organizzazione, coordinata dalla Delegazione Aci Sport Sicilia, con il Delegato Armando Battaglia in tandem con Daniele Settimo, Presidente della Commissione Rally, procede con le conferme dei protagonisti che dalle 19,30 si avvicenderanno sul palco. Al centro della scena i Campioni di Rally e Velocità Montagna per auto moderne e storiche, Slalom, Karting e Regolarità. Tanti ospiti e nomi illustri dell’automobilismo in arrivo anche da oltrestretto per onorare i migliori protagonisti siciliani della stagione 2019 delle 4 ruote.

I coniugi palermitani Giovanni Moceri e Valeria Dicembre Campioni Italiani Grandi Eventi, sono dominatori indiscussi in ambito regolarità.

Nel numeroso settore Rally premio particolare all’intera squadra regionale che ha partecipato alle finali di Coppa Italia a Como; per il Campionato Regionale 8à Zona ha vinto l’equipaggio messinese composto da Carmelo Galipo’ e Tino Pintaudi vincitori della classifica assoluta, l’Under 25 Giovanni Lanzalaco e l’equipaggio femminile composto dalla palermitana Vincenza Allotta e la messinese Loredana Ordile, mentre per il Trofeo Rally Sicilia, i premi clou andranno al giovane driver palermitano Alessio Profeta che riceverà anche un premio come under 25 e al navigatore Sergio Raccuia. Idem Arlotta e Ordile che primeggiano nel femminile.

Campioni Siciliani Rally Autostoriche nei rispettivi 4 Raggruppamenti sono stati: fra i piloti nel 1°raggruppamento Francesco Ferreri Pierluigi Fullone vincitori ex equo, nel 2° Michele Buggea, nel 3° Gandolfo Placa e nel 4°”Gordon”; fra i navigatori Antonino Polizzi, Giuseppe Speciale e Salvatore Cicero.

Il catanese Domenico Cubeda è il Campione Siciliano Velocità Montagna 2019, auto moderne; la giovane trapanese Martina Raiti vanta i titoli assoluti: femminile e under 25. Cinque i Campioni dei raggruppamenti, auto storiche: Marco Russo del 1°, Quintino Gianfilippo del 2°, palermitani, il preparatore messinese Salvatore Caristi del 3°, il catanese “Aeron” del 4° ed il siracusano di Augusta Camillo Centamore del 5°.

Il Campione Siciliano Slalom è il messinese Emanuele Schillace; Jessica Miuccio, la giovane di Santa Teresa Riva che si divide tra rally e slalom ha vinto la classifica femminile, mentre il palermitano Emanuele Burgio quella riservata ai giovani under 23.

In riferimento alla stagione karting 2019 saliranno sul palco dello Sheraton: il piccolo Bruno Blanco, nisseno Campione della Entry level; il catanese Kevin Bonfiglio che ha prevalso nella 60 Minikart; il palermitano di Misilmeri, vincitore della 125 kzn under e quello della over, il catanese di Mascali Alfio Messina; il siracusano Lorenzo Scatà premiato per la classe regina, la 125 Kz2, e il Castelbuonese Vincenzo Campo per la 100 Amatoriale. Un riconoscimento particolare ai componenti la squadra siciliana che a Battipaglia ha preso parte al Campionato Italiano per regioni.

Info e classifiche su tutti i campionati siciliani su www.acisportsicilia.it