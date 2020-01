Aci Sport Sicilia apre col karting

Domenica 26 gennaio comincia la stagione motoristica isolana con la prima prova del Campionato Regionale piste permanenti a Melilli in provincia di Siracusa

Saranno i minibolidi a 4 ruote scoperte ad inaugurare il 2020 delle corse in Sicilia, dove a dare il via alla stagione ci sarà anche il Delegato ACI Sport Sicilia e referente regionale Karting Armando Battaglia. Il gran numero di gare in programma ha reso necessaria l’anticipazione rispetto alle scorse stagioni, cosi che ben due gare, anche la trasferta in terra agrigentina ad Eraclea Minoa del 16 febbraio, precederanno la premiazione dei campionati siciliani 2019 che si terrà presso l’Hotel Sheraton di Aci-Castello venerdì 28 febbraio. Alla serata, organizzata dalla delegazione Aci Sport in sinergia con Daniele Settimo Presidente della Commissione Rally, sarà presente il Presidente Aci Angelo Sticchi Damiani e alcuni Dirigenti della Federazione.

“La festa è dedicata agli sportivi siciliani – afferma il delegato ACI Sport Battaglia – Sono loro i protagonisti che con il proprio impegno e gli esaltanti risultati ci permettono di essere orgogliosi della nostra regione, considerata un’eccellenza nell’automobilismo e nel karting non soltanto a livello nazionale, visto che sono sempre più i nomi che ora varcano i confini italiani”.

L’intenso programma del calendario karting 2020 proseguirà col doppio appuntamento trapanese di Triscina, il regionale dell’8 marzo e il prestigioso impegno tricolore del 5 Aprile. Sempre in aprile, il 26, sarà la provincia di Ragusa sul circuito Vincenza di Ispica ad ospitare la kermesse, mentre a il 24 maggio si tornerà nel trapanese, questa volta sulla storica pista di Kinisia. Il 21 giugno sarà la volta di Villarosa nell’ennese e il 26 luglio ancora nel ragusano a Vittoria. Il 15 settembre ed il 25 ottobre bis rispettivamente a Melilli e a Ispica, prima delle finali di Triscina dell’8 novembre, utili per redigere la squadra che prenderà parte al trofeo delle regioni del 2020.

Info e classifiche su tutti i campionati siciliani su www.acisportsicilia.it