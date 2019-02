Aci Rally Italia Talent; a Pergusa si superano le 400 iscrizioni

Sono 401 i partecipanti alla tappa siculo Calabria della sesta edizione del Aci rally Italia talent. Di questi 18 sono calabresi mentre il resto siciliani. Dei 401 10 sono donne. Quattro invece i navigatori. La maggior parte dei siciliani proviene dalle province di Catania e Palermo. I Partecipanti sono tutti dai 16 a superiori 35 anni. Le categorie di partecipazione sono U18, 23, 35, over 35, femminile, licenziati Aci e non licenziati Aci. La tappa siciliana la penultima, è la quarta in assoluto dopo quelle della Lombardia,Veneto e Toscana. “Siamo molto soddisfatti sui numeri di questa edizione – commenta il patron dell’evento Renzo Magnani – quest’anno contiamo si superare i 9000 partecipanti. Ma già rispetto allo scorso anno siamo con oltre 1500 iscritti in più. Quella di quest’anno è l’edizione con il maggiore numero di iscritti in assoluto”.Le prove eliminatorie inizieranno nella mattinata di sabato 2 marzo. A disposizione 7 vetture Suzuki.

Visite: 65