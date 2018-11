ACI: OTTOBRE POSITIVO PER USATO E RADIAZIONI

IN PROGRESSIVO AUMENTO I PASSAGGI DI PROPRIETà DEI DIESEL

L’ulteriore contrazione delle prime immatricolazioni auto registrata in Italia nel mese di ottobre non trova riscontro sul mercato dell’usato, che conferma ancora una volta il suo positivo trend di crescita. I passaggi di proprietà delle automobili, al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), hanno messo a segno con 307.910 formalità – record assoluto per il mese di ottobre – un incremento mensile dell’8,8%, che si riduce a +4,1% in termini di media giornaliera per via della presenza di una giornata lavorativa in più rispetto al corrispondente mese del 2017. Per ogni 100 vetture nuove ad ottobre ne sono state vendute 207 di seconda mano e 155 nei primi dieci mesi dell’anno.

Anche nel mese di ottobre ad una costante diminuzione delle prime iscrizioni di autovetture diesel (-27,5% rispetto ad ottobre 2017, con una quota sulle vendite totali mensili che scende dal 55,6% al 43,2%) si contrappone un aumento dei passaggi di proprietà per questa tipologia di auto, con un incremento mensile del 9,7% che ha innalzato al 49,6% la quota di mercato delle autovetture a gasolio di seconda mano nei primi dieci mesi dell’anno. Si conferma pertanto il problema, più volte segnalato dall’ACI, di sostituire l’attuale parco circolante di circa 16.900.000 auto diesel su cui pesano fortemente le misure antismog introdotte da molte amministrazioni locali.

In controtendenza rispetto all’andamento delle prime immatricolazioni risultano invece i passaggi di proprietà dei motocicli che nel mese di ottobre, a fronte di una crescita a doppia cifra delle nuove iscrizioni, hanno registrato al netto delle minivolture un leggero aumento dello 0,5%, che scende in terreno negativo in termini di media giornaliera (-3,9%) tenuto conto della giornata lavorativa in più rispetto all’analogo mese del 2017.

Nei primi dieci mesi del 2018 il mercato dell’usato ha archiviato incrementi complessivi del 5,3% per le autovetture e del 3,5% per tutti i veicoli, mentre per i motocicli si evidenzia un calo del 2%.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it

Ennesimo bilancio positivo ad ottobre per le radiazioni, con variazioni mensili positive del 12,7% nel settore delle quattro ruote (+7,8% in termini di media giornaliera) e del 12,1% nel settore delle due ruote (+7,3% % in termini media giornaliera). Il tasso unitario di sostituzione del parco auto nel mese di ottobre risulta pari a 0,93 (ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 93) e a 0,75 nei primi dieci mesi dell’anno.

Nei periodo gennaio-ottobre 2018 le radiazioni hanno archiviato incrementi complessivi del 7% per le autovetture, del 9,8% per i motocicli e del 7,3% per tutti i veicoli.

RADIAZIONI E USATO A OTTOBRE

RADIAZIONI

PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)

OTT ‘17

OTT ‘18

%

OTT ‘17

OTT ‘18

%

AUTO

122.514

138.062

12,7

283.008

307.910

8,8

MOTO

10.119

11.348

12,1

47.294

47.511

0,5

TUTTI I VEICOLI

144.774

162.712

12,4

369.418

394.751

6,9

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia (*) Al netto delle minivolture

CONFRONTO PRIME ISCRIZIONI–PASSAGGI NETTI AUTOVETTURE DIESEL E BENZINA

QUOTA DI MERCATO

VAR % MENSILE

QUOTA DI MERCATO

VAR %

GEN-OTT

OTT ‘17

OTT ‘18

GEN-OTT ‘17

GEN-OTT ‘18



PRIME ISCRIZIONI

BENZINA

31,6%

43,3%

28,0%

32,3%

35,4%

7,3%

DIESEL

55,6%

43,2%

-27,5%

56,6%

52,3%

-9,2%



PASSAGGI NETTI

BENZINA

38,0%

36,9%

5,5%

36,9%

36,2%

3,0%

DIESEL

47,9%

48,4%

9,7%

49,0%

49,6%

6,5%

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

2018: RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (Val. %)

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

TOTALE

EURO 0

3,3%

1,9%

1,4%

1,3%

1,3%

1,3%

1,4%

1,4%

1,3%

1,3%

1,6%

EURO 1

5,3%

4,1%

3,5%

3,5%

3,6%

3,4%

3,4%

3,6%

3,4%

3,1%

3,8%

EURO 2

27,3%

27,4%

27,1%

27,1%

27,5%

26,0%

25,4%

26,8%

25,4%

24,3%

26,4%

EURO 3

24,4%

27,9%

28,0%

27,9%

28,2%

27,5%

27,2%

27,9%

28,0%

29,1%

27,5%

EURO 4

19,8%

24,2%

26,4%

26,0%

26,1%

26,7%

27,0%

25,7%

27,6%

26,8%

25,4%

EURO 5-6

6,7%

9,4%

10,5%

10,8%

10,2%

11,8%

12,5%

11,4%

11,2%

12,2%

10,5%

Non identificato

13,2%

5,3%

3,1%

3,4%

3,1%

3,2%

3,1%

3,3%

3,1%

3,2%

4,7%

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (Ottobre 2018)



RADIAZIONI

PASSAGGI NETTI

Provincia

2017

2018

%

2017

2018

%

AL (Alessandria)

951

963

1,2

2.032

2.404

18,3

AT (Asti)

567

570

0,6

1.229

1.267

3,1

BI (Biella)

382

453

18,6

979

1.049

7,2

CN (Cuneo)

1.511

1.642

8,7

3.171

3.347

5,5

NO (Novara)

837

833

-0,4

1.784

1.976

10,7

TO (Torino)

4.562

5.420

18,8

10.889

12.430

14,2

VB (Verbania)

333

412

23,6

814

824

1,2

VC (Vercelli)

438

494

12,7

822

965

17,4

PIEMONTE

9.581

10.787

12,6

21.720

24.262

11,7

AO (Aosta)

383

488

27,5

678

749

10,5

VALLE D’AOSTA

383

488

27,5

678

749

10,5

BG (Bergamo)

2.541

2.916

14,7

5.029

5.759

14,5

BS (Brescia)

3.119

3.506

12,4

6.306

7.145

13,3

CO (Como)

1.609

1.987

23,5

2.693

2.976

10,5

CR (Cremona)

849

978

15,2

1.678

1.851

10,3

LC (Lecco)

833

950

14,0

1.502

1.744

16,1

LO (Lodi)

571

684

19,7

1.085

1.228

13,2

MN (Mantova)

963

1.177

22,2

1.833

2.185

19,2

MI (Milano)

8.253

11.911

44,3

12.981

14.880

14,6

MB (Monza Brianza)

1.905

2.357

23,8

3.941

4.635

17,6

PV (Pavia)

1.277

1.594

24,8

2.827

3.146

11,3

SO (Sondrio)

437

467

6,9

946

979

3,5

VA (Varese)

2.224

2.762

24,2

4.333

4.768

10,0

LOMBARDIA

24.581

31.290

27,3

45.154

51.295

13,6

BZ (Bolzano)

1.570

1.973

25,7

2.481

2.747

10,7

TN (Trento)

1.409

1.389

-1,4

3.031

3.521

16,2

TRENTINO A.A.

2.979

3.362

12,8

5.512

6.268

13,7

BL (Belluno)

553

623

12,7

1.040

1.058

1,8

PD (Padova)

2.134

2.200

3,1

4.149

4.706

13,4

RO (Rovigo)

574

706

23,0

1.045

1.306

25,0

TV (Treviso)

2.178

2.486

14,1

3.953

4.543

14,9

VE (Venezia)

1.653

1.780

7,7

3.369

4.111

22,0

VR (Verona)

2.215

2.466

11,3

4.549

5.081

11,7

VI (Vicenza)

2.601

2.862

10,0

4.063

4.443

9,4

VENETO

11.908

13.122

10,2

22.168

25.248

13,9

GO (Gorizia)

324

376

16,1

686

693

1,0

PN (Pordenone)

954

1.030

7,9

1.541

1.709

10,9

TS (Trieste)

457

414

-9,5

909

978

7,6

UD (Udine)

1.562

1.752

12,1

2.709

2.941

8,6

FRIULI V.G.

3.297

3.571

8,3

5.845

6.321

8,1

GE (Genova)

1.232

1.397

13,4

3.282

3.312

0,9

IM (Imperia)

367

373

1,7

932

1.022

9,6

SP (La Spezia)

277

337

21,6

975

1.027

5,3

SV (Savona)

480

502

4,5

1.364

1.503

10,2

LIGURIA

2.356

2.608

10,7

6.553

6.864

4,7

BO (Bologna)

2.161

2.432

12,6

4.195

4.893

16,6

FE (Ferrara)

918

905

-1,4

1.551

1.778

14,6

FO (Forlì)

857

1.006

17,4

1.787

2.029

13,6

MO (Modena)

1.450

1.766

21,8

3.625

4.120

13,6

PR (Parma)

924

1.007

9,0

2.203

2.499

13,4

PC (Piacenza)

635

841

32,5

1.462

1.567

7,2

RA (Ravenna)

1.065

1.195

12,2

1.843

2.009

9,0

RE (Reggio Emilia)

1.433

1.576

10,0

2.866

3.417

19,2

RN (Rimini)

654

711

8,7

1.515

1.707

12,7

EMILIA ROMAGNA

10.097

11.441

13,3

21.047

24.018

14,1

NORD

65.182

76.669

17,6

128.677

145.024

12,7

AR (Arezzo)

667

719

7,8

1.700

1.770

4,1

FI (Firenze)

2.341

2.534

8,3

4.091

4.192

2,5

GR (Grosseto)

462

445

-3,7

1.152

1.308

13,5

LI (Livorno)

711

513

-27,9

1.585

1.522

-4,0

LU (Lucca)

800

715

-10,6

1.717

1.915

11,5

MS (Massa Carrara)

361

348

-3,6

807

884

9,5

PI (Pisa)

765

732

-4,3

1.741

2.018

15,9

PT (Pistoia)

689

764

10,8

1.539

1.858

20,7

PO (Prato)

426

454

6,6

1.082

1.143

5,6

SI (Siena)

551

562

2,1

1.320

1.399

6,0

TOSCANA

7.773

7.786

0,2

16.734

18.008

7,6

PG (Perugia)

1.596

1.559

-2,3

3.474

3.686

6,1

TR (Terni)

484

509

5,1

1.136

1.258

10,8

UMBRIA

2.080

2.067

-0,6

4.610

4.945

7,3

AN (Ancona)

906

1.083

19,6

2.230

2.419

8,5

AP (Ascoli Piceno)

473

436

-7,8

920

952

3,5

FM (Fermo)

335

326

-2,8

769

844

9,8

MC (Macerata)

662

642

-3,0

1.561

1.615

3,5

PU (Pesaro e Urbino)

670

613

-8,5

1.347

1.419

5,3

MARCHE

3.046

3.100

1,8

6.827

7.249

6,2

FR (Frosinone)

922

956

3,7

2.400

2.624

9,3

LT (Latina)

1.010

1.099

8,8

2.943

3.017

2,5

RI (Rieti)

387

398

3,0

893

987

10,6

RM (Roma)

9.248

9.962

7,7

21.033

22.386

6,4

VT (Viterbo)

745

838

12,5

1.751

1.892

8,1

LAZIO

12.312

13.254

7,7

29.020

30.906

6,5

CENTRO

25.211

26.207

4,0

57.191

61.108

6,8

AQ (L’Aquila)

504

606

20,2

1.428

1.522

6,6

CH (Chieti)

809

909

12,4

1.791

1.964

9,7

PE (Pescara)

525

573

9,2

1.333

1.464

9,8

TE (Teramo)

650

689

6,0

1.535

1.493

-2,8

ABRUZZO

2.488

2.777

11,6

6.087

6.443

5,9

CB (Campobasso)

387

387

0,1

1.186

1.249

5,3

IS (Isernia)

138

198

43,6

455

474

4,1

MOLISE

525

586

11,5

1.641

1.723

5,0

AV (Avellino)

717

677

-5,6

1.836

2.057

12,0

BN (Benevento)

429

495

15,3

1.269

1.417

11,6

CE (Caserta)

1.461

1.922

31,5

4.253

4.606

8,3

NA (Napoli)

4.271

4.737

10,9

13.121

13.721

4,6

SA (Salerno)

1.721

1.852

7,6

5.090

5.696

11,9

CAMPANIA

8.599

9.682

12,6

25.569

27.496

7,5

BA (Bari)

2.371

2.608

10,0

5.903

6.455

9,3

BT (Barletta Andria Trani)

727

786

8,1

1.857

1.944

4,7

BR (Brindisi)

670

688

2,6

1.993

2.194

10,1

FG (Foggia)

1.023

1.127

10,1

3.229

3.373

4,5

LE (Lecce)

1.680

1.728

2,9

3.679

4.102

11,5

TA (Taranto)

1.033

1.022

-1,0

2.796

3.105

11,1

PUGLIA

7.504

7.959

6,1

19.457

21.173

8,8

MT (Matera)

332

370

11,5

889

1.012

13,8

PZ (Potenza)

601

649

8,0

1.735

1.909

10,0

BASILICATA

933

1.019

9,3

2.624

2.920

11,3

CZ (Catanzaro)

385

531

37,9

1.528

1.713

12,1

CS (Cosenza)

859

1.038

20,8

3.284

3.440

4,7

KR (Crotone)

185

190

2,8

643

703

9,4

RC (Reggio Calabria)

568

741

30,5

2.130

2.449

15,0

VV (Vibo Valentia)

197

184

-6,6

674

720

6,9

CALABRIA

2.194

2.684

22,3

8.259

9.025

9,3

AG (Agrigento)

768

720

-6,2

1.870

1.953

4,5

CL (Caltanissetta)

410

361

-11,9

1.169

1.240

6,1

CT (Catania)

1.460

1.552

6,3

5.515

5.968

8,2

EN (Enna)

268

260

-3,0

649

737

13,5

ME (Messina)

845

961

13,7

2.476

2.867

15,8

PA (Palermo)

1.593

1.625

2,0

4.865

5.320

9,4

RG (Ragusa)

438

565

29,1

1.490

1.667

11,9

SR (Siracusa)

629

667

6,1

1.894

2.125

12,2

TP (Trapani)

659

578

-12,2

2.071

2.188

5,6

SICILIA

7.070

7.291

3,1

21.999

24.064

9,4

SARDEGNA

2.808

2.437

-13,2

7.899

7.583

-4,0

SUD E ISOLE

32.121

34.435

7,2

93.535

100.427

7,4

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia