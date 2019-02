ACI: INIZIO D’ANNO POSITIVO PER I PASSAGGI DI PROPRIETà DELLE AUTO

IN CALO L’USATO A DUE RUOTE E LE RADIAZIONI

Avvio d’anno positivo per il mercato italiano delle automobili di seconda mano, che nel mese di gennaio ha messo a segno un incremento del 7,4% dei passaggi netti di proprietà, ovvero depurati dall’effetto distorsivo delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), rispetto all’analogo mese del 2018. Per ogni 100 vetture nuove a gennaio ne sono state vendute 187 usate.

Anche a gennaio è proseguita, seppure in misura più lieve rispetto ai mesi precedenti, la contrazione delle prime iscrizioni di auto diesel (-0,3% rispetto a gennaio 2018), con un netto calo della loro quota sulle vendite mensili totali (dal 54,2% al 41,3%), a cui si contrappone ancora una volta l’aumento dei passaggi di proprietà delle vetture a gasolio di seconda mano, con un incremento mensile del 3% e una quota di mercato in crescita al 54,8,% rispetto al 53% registrato nel gennaio 2018.

Bilancio mensile negativo, al contrario, per i passaggi di proprietà dei motocicli che a gennaio 2019, a fronte di una lieve crescita delle prime iscrizioni, hanno messo a bilancio al netto delle minivolture un calo del 6,3%.

Nel primo mese del 2019, nel suo complesso, il mercato dell’usato ha archiviato un incremento del 5,1% per tutti i veicoli rispetto a gennaio 2018.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it

Inizio d’anno con il segno meno per le radiazioni, tanto nel settore delle quattro ruote che in quello delle due ruote. Le radiazioni di autovetture hanno evidenziato una variazione mensile negativa del 10,9%, in gran parte da attribuire alle quasi 30.000 radiazioni d’ufficio effettuate nel gennaio 2018 per conto della Regione Lazio. Non a caso nel mese di gennaio 2019 si registra per altro verso un aumento del 10% delle demolizioni. Il tasso unitario di sostituzione nel mese di gennaio risulta pari a 0,96 (ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 96).

Decisamente più pesante la diminuzione rilevata nelle radiazioni di motocicli, che hanno archiviato il mese di gennaio con una variazione mensile negativa del 40,1%, anche in questo caso da mettere in relazione con le quasi 7.000 radiazioni d’ufficio effettuate dalla Regione Lazio a gennaio 2018.

Nel primo mese del 2019 le radiazioni dei veicoli in genere hanno archiviato un calo complessivo del 14,7%.

RADIAZIONI E USATO A GENNAIO

RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*) GEN ‘18 GEN ‘19 % GEN ‘18 GEN ‘19 % AUTO 166.619 148.438 -10,9 268.454 288.433 7,4 MOTO 17.125 10.264 -40,1 33.807 31.687 -6,3 TUTTI I VEICOLI 203.416 173.437 -14,7 340.335 357.688 5,1

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia (*) Al netto delle minivolture

CONFRONTO PRIME ISCRIZIONI–PASSAGGI LORDI AUTOVETTURE DIESEL E BENZINA

QUOTA DI MERCATO VAR % MENSILE GEN ‘18 GEN ‘19 PRIME ISCRIZIONI BENZINA 33,0% 44,8% 0,3% DIESEL 54,2% 41,3% -0,3% PASSAGGI AL LORDO MINIVOLTURE BENZINA 33,9% 33,1% 1,3% DIESEL 53,0% 54,8% 3,0%

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

2019: RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (Val. %)

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE EURO 0 1,4% 1,4% EURO 1 3,7% 3,7% EURO 2 26,4% 26,4% EURO 3 30,7% 30,7% EURO 4 25,0% 25,0% EURO 5-6 9,2% 9,2% Non identificato 3,6% 3,6%

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (Gennaio 2019)

RADIAZIONI PASSAGGI NETTI Provincia 2018 2019 % 2018 2019 % AL (Alessandria) 877 962 9,7 1.986 2.124 6,9 AT (Asti) 525 541 3,0 1.127 1.198 6,3 BI (Biella) 403 435 8,1 931 998 7,2 CN (Cuneo) 1.494 1.720 15,1 3.039 3.150 3,7 NO (Novara) 701 839 19,7 1.565 1.722 10,0 TO (Torino) 4.420 5.310 20,1 10.342 16.262 57,2 VB (Verbania) 329 375 14,0 660 730 10,6 VC (Vercelli) 365 524 43,4 784 850 8,4 PIEMONTE 9.114 10.706 17,5 20.434 27.034 32,3 AO (Aosta) 421 508 20,7 559 670 19,9 VALLE D’AOSTA 421 508 20,7 559 670 19,9 BG (Bergamo) 2.477 2.835 14,5 4.535 4.782 5,4 BS (Brescia) 3.312 3.288 -0,7 6.008 6.229 3,7 CO (Como) 1.418 1.598 12,7 2.400 2.454 2,2 CR (Cremona) 923 1.102 19,4 1.496 1.704 13,9 LC (Lecco) 842 950 12,8 1.320 1.488 12,8 LO (Lodi) 554 651 17,4 886 1.058 19,4 MN (Mantova) 1.021 1.261 23,5 1.970 2.049 4,0 MI (Milano) 7.536 9.754 29,4 11.468 12.182 6,2 MB (Monza Brianza) 1.702 2.151 26,4 3.622 3.724 2,8 PV (Pavia) 1.261 1.374 9,0 2.449 2.687 9,7 SO (Sondrio) 386 452 17,1 758 819 8,1 VA (Varese) 2.095 2.451 17,0 3.905 4.022 3,0 LOMBARDIA 23.527 27.867 18,4 40.817 43.198 5,8 BZ (Bolzano) 1.528 1.492 -2,4 2.235 7.094 217,4 TN (Trento) 1.510 1.487 -1,5 2.977 3.307 11,1 TRENTINO A.A. 3.038 2.979 -2,0 5.212 10.400 99,5 BL (Belluno) 504 660 30,9 940 901 -4,2 PD (Padova) 2.548 2.903 13,9 4.174 4.296 2,9 RO (Rovigo) 787 787 0,0 1.127 1.116 -1,0 TV (Treviso) 2.645 2.943 11,3 4.029 4.265 5,9 VE (Venezia) 1.979 2.336 18,0 3.231 3.552 9,9 VR (Verona) 2.851 2.927 2,7 4.511 4.711 4,4 VI (Vicenza) 2.900 2.998 3,4 4.155 4.139 -0,4 VENETO 14.214 15.554 9,4 22.167 22.979 3,7 GO (Gorizia) 393 398 1,2 630 749 18,9 PN (Pordenone) 1.150 1.156 0,5 1.515 1.574 3,9 TS (Trieste) 457 476 4,3 904 954 5,6 UD (Udine) 1.691 1.945 15,0 2.483 2.707 9,0 FRIULI V.G. 3.691 3.974 7,7 5.532 5.984 8,2 GE (Genova) 1.496 1.512 1,1 3.041 2.969 -2,4 IM (Imperia) 421 412 -2,2 900 1.037 15,2 SP (La Spezia) 354 450 27,1 916 944 3,1 SV (Savona) 500 547 9,4 1.203 1.255 4,3 LIGURIA 2.771 2.921 5,4 6.060 6.204 2,4 BO (Bologna) 2.296 2.383 3,8 4.187 4.385 4,7 FE (Ferrara) 881 966 9,7 1.507 1.679 11,4 FO (Forlì) 1.063 1.080 1,6 1.709 1.818 6,4 MO (Modena) 1.609 1.877 16,7 3.307 3.275 -1,0 PR (Parma) 1.044 1.055 1,1 2.012 2.096 4,2 PC (Piacenza) 691 767 11,1 1.337 1.362 1,9 RA (Ravenna) 1.148 1.169 1,8 1.816 2.042 12,4 RE (Reggio Emilia) 1.596 1.610 0,9 2.853 2.538 -11,0 RN (Rimini) 786 833 6,0 1.266 1.424 12,5 EMILIA ROMAGNA 11.114 11.741 5,6 19.994 20.621 3,1 NORD 67.890 76.251 12,3 120.775 137.090 13,5 AR (Arezzo) 859 829 -3,5 1.493 1.640 9,8 FI (Firenze) 2.398 2.487 3,7 3.815 3.965 3,9 GR (Grosseto) 516 593 15,0 982 1.161 18,3 LI (Livorno) 598 630 5,4 1.348 1.374 1,9 LU (Lucca) 818 835 2,1 1.661 1.773 6,7 MS (Massa Carrara) 388 383 -1,2 738 798 8,1 PI (Pisa) 728 746 2,5 1.743 1.886 8,2 PT (Pistoia) 971 1.112 14,5 1.474 1.580 7,2 PO (Prato) 484 506 4,6 1.001 1.001 0,0 SI (Siena) 630 609 -3,4 1.273 1.267 -0,5 TOSCANA 8.390 8.730 4,0 15.528 16.444 5,9 PG (Perugia) 1.862 1.719 -7,7 3.193 3.396 6,4 TR (Terni) 544 607 11,5 1.096 1.130 3,1 UMBRIA 2.406 2.326 -3,3 4.289 4.526 5,5 AN (Ancona) 1.395 1.284 -8,0 2.068 2.049 -0,9 AP (Ascoli Piceno) 529 528 -0,3 825 946 14,7 FM (Fermo) 536 433 -19,1 672 718 6,8 MC (Macerata) 1.109 961 -13,3 1.424 1.436 0,8 PU (Pesaro e Urbino) 619 818 32,1 1.314 1.370 4,2 MARCHE 4.188 4.024 -3,9 6.303 6.518 3,4 FR (Frosinone) 3.065 1.520 -50,4 2.343 2.561 9,3 LT (Latina) 4.832 1.275 -73,6 2.642 2.954 11,8 RI (Rieti) 1.077 430 -60,0 928 877 -5,5 RM (Roma) 32.646 10.775 -67,0 19.710 20.736 5,2 VT (Viterbo) 2.057 793 -61,4 1.714 1.720 0,3 LAZIO 43.677 14.792 -66,1 27.337 28.849 5,5 CENTRO 58.661 29.872 -49,1 53.457 56.337 5,4 AQ (L’Aquila) 694 749 7,9 1.314 1.392 5,9 CH (Chieti) 851 1.022 20,0 1.778 1.626 -8,5 PE (Pescara) 627 652 3,9 1.376 1.317 -4,3 TE (Teramo) 770 815 5,8 1.450 1.403 -3,2 ABRUZZO 2.942 3.237 10,0 5.918 5.738 -3,0 CB (Campobasso) 492 537 9,1 1.065 1.063 -0,2 IS (Isernia) 245 186 -23,9 407 434 6,5 MOLISE 737 723 -1,8 1.472 1.496 1,7 AV (Avellino) 1.025 1.043 1,8 1.977 1.963 -0,7 BN (Benevento) 699 664 -5,0 1.386 1.320 -4,8 CE (Caserta) 1.755 1.860 6,0 4.289 4.558 6,3 NA (Napoli) 4.935 5.285 7,1 12.758 13.488 5,7 SA (Salerno) 2.161 2.609 20,7 4.930 5.284 7,2 CAMPANIA 10.575 11.460 8,4 25.340 26.614 5,0 BA (Bari) 2.656 2.642 -0,5 6.147 5.965 -3,0 BT (Barletta Andria Trani) 796 856 7,5 1.816 1.909 5,1 BR (Brindisi) 1.067 933 -12,5 2.052 1.952 -4,9 FG (Foggia) 1.349 1.373 1,8 3.225 3.463 7,4 LE (Lecce) 2.329 2.180 -6,4 3.584 3.621 1,0 TA (Taranto) 1.258 1.206 -4,1 2.687 2.812 4,7 PUGLIA 9.455 9.191 -2,8 19.511 19.722 1,1 MT (Matera) 535 514 -3,9 950 906 -4,7 PZ (Potenza) 857 954 11,3 1.681 1.592 -5,3 BASILICATA 1.392 1.468 5,5 2.631 2.498 -5,1 CZ (Catanzaro) 607 652 7,4 1.404 1.559 11,1 CS (Cosenza) 1.132 1.164 2,8 3.041 3.149 3,6 KR (Crotone) 248 251 1,2 636 738 16,1 RC (Reggio Calabria) 771 844 9,5 1.970 2.260 14,7 VV (Vibo Valentia) 234 268 14,7 585 670 14,5 CALABRIA 2.992 3.179 6,3 7.636 8.377 9,7 AG (Agrigento) 837 973 16,3 1.828 1.974 8,0 CL (Caltanissetta) 558 592 6,1 1.067 1.190 11,5 CT (Catania) 1.816 1.872 3,1 5.284 5.553 5,1 EN (Enna) 389 392 0,9 677 742 9,6 ME (Messina) 991 1.223 23,5 2.477 2.615 5,6 PA (Palermo) 1.686 2.058 22,1 4.472 5.048 12,9 RG (Ragusa) 653 688 5,3 1.385 1.497 8,1 SR (Siracusa) 880 841 -4,4 1.931 1.911 -1,1 TP (Trapani) 854 857 0,3 1.842 2.018 9,6 SICILIA 8.664 9.497 9,6 20.963 22.549 7,6 CA (Cagliari) 808 898 11,1 1.996 2.000 0,2 NU (Nuoro) 466 488 4,7 965 1.192 23,5 OR (Oristano) 355 390 10,0 726 793 9,2 SS (Sassari) 983 1.014 3,2 2.207 2.300 4,2 SU (Sud Sardegna) 699 769 10,1 1.573 1.728 9,9 SARDEGNA 3.311 3.560 7,5 7.467 8.012 7,3 SUD E ISOLE 40.068 42.316 5,6 90.938 95.006 4,5