ACI: FRENATA A DICEMBRE PER PASSAGGI DI PROPRIETÀ E RADIAZIONI

ANCORA IN CRESCITA L’USATO DIESEL E IL PARCO CIRCOLANTE

Chiusura d’anno in frenata per il mercato dell’usato. I passaggi di proprietà delle automobili, al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), a dicembre hanno registrato un lieve incremento mensile dell’1,4%, che tuttavia scende in territorio negativo in termini di media giornaliera (-3,9%) per via della presenza di una giornata lavorativa in più rispetto al corrispondente mese del 2017. Per ogni 100 vetture nuove a dicembre ne sono state vendute 182 di seconda mano e 159 nel corso dell’intero anno.

A fronte del calo delle prime iscrizioni di auto diesel che trova riscontro anche nel mese di dicembre (-21,1% rispetto a dicembre 2017, con una quota mensile di mercato che si riduce dal 58,5% al 47,1%) si confermano in costante aumento i passaggi di proprietà per questa categoria di auto, con un incremento mensile del 3,2% che nell’intero 2018 ha portato la quota di mercato delle vetture alimentate a gasolio al 53,8%.

In negativo i passaggi di proprietà dei motocicli che a dicembre hanno registrato al netto delle minivolture un decremento mensile dello 0,6% (-5,8% in termini di media giornaliera), mentre sul versante delle prime immatricolazioni si evidenzia una forte crescita (+52,6%) originata dall’iscrizione degli ultimi motocicli Euro 3 che nel 2019 non potranno più essere immatricolati.

Complessivamente nel 2018 il mercato dell’usato ha archiviato incrementi complessivi del 4,7% per le autovetture e del 3,1% per tutti i veicoli, con un calo del 2,1% per il settore dei motocicli.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it

Bilancio in rosso a dicembre anche per le radiazioni, con variazioni mensili negative del 4,4% per le quattro ruote (-9,5% media giornaliera) e del 24,9 per le due ruote (-28,8% media giornaliera). Il tasso unitario di sostituzione del parco auto a dicembre risulta pari a 0,94 (ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 94) e a 0,77 nell’intero anno.

Nel 2018 le radiazioni hanno archiviato incrementi complessivi del 6,4% per le autovetture, del 6,1,% per i motocicli e del 6,3% per tutti i veicoli.

Considerando il saldo positivo per le autovetture tra prime iscrizioni e radiazioni (circa 440.000 unità) si prevede un nuovo incremento del parco circolante al 31-12-2018 di oltre l’1%.

RADIAZIONI E USATO A DICEMBRE

RADIAZIONI

PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)

DIC ‘17

DIC ‘18

%

DIC ‘17

DIC ‘18

%

AUTO

128.421

122.726

-4,4

234.986

238.361

1,4

MOTO

11.051

8.300

-24,9

25.446

25.300

-0,6

TUTTI I VEICOLI

153.827

143.461

-6,7

293.032

295.691

0,9

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia (*) Al netto delle minivolture

RADIAZIONI E USATO ANNO 2018

RADIAZIONI

PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)

2017

2018

%

2017

2018

%

AUTO

1.414.635

1.504.747

6,4

2.950.705

3.090.049

4,7

MOTO

114.860

121.871

6,1

562.353

550.429

-2,1

TUTTI I VEICOLI

1.669.667

1.775.128

6,3

3.937.866

4.060.061

3,1

CONFRONTO PRIME ISCRIZIONI–PASSAGGI NETTI AUTOVETTURE DIESEL E BENZINA

QUOTA DI MERCATO

VAR % MENSILE

QUOTA DI MERCATO

VAR %

2017/2018

DIC ‘17

DIC ‘18

2017

2018



PRIME ISCRIZIONI

BENZINA

29,8%

41,4%

36,1%

32,0%

36,3%

10,5%

DIESEL

58,5%

47,1%

-21,1%

56,7%

51,4%

-11,6%



PASSAGGI NETTI

BENZINA

33,3%

33,2%

1,9%

34,5%

33,5%

2,0%

DIESEL

54,2%

54,8%

3,2%

52,7%

53,8%

7,3%

2018: RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (Val. %)

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

TOTALE

EURO 0

3,3%

1,9%

1,4%

1,3%

1,3%

1,3%

1,4%

1,4%

1,3%

1,3%

1,3%

1,4%

1,6%

EURO 1

5,3%

4,1%

3,5%

3,5%

3,6%

3,4%

3,4%

3,6%

3,4%

3,1%

3,1%

3,4%

3,7%

EURO 2

27,3%

27,4%

27,1%

27,1%

27,5%

26,0%

25,4%

26,8%

25,4%

24,3%

23,7%

25,5%

26,1%

EURO 3

24,4%

27,9%

28,0%

27,9%

28,2%

27,5%

27,2%

27,9%

28,0%

29,1%

30,7%

30,0%

28,0%

EURO 4

19,8%

24,2%

26,4%

26,0%

26,1%

26,7%

27,0%

25,7%

27,6%

26,8%

26,7%

25,1%

25,5%

EURO 5-6

6,7%

9,4%

10,5%

10,8%

10,2%

11,8%

12,5%

11,4%

11,2%

12,3%

11,7%

10,8%

10,6%

Non identificato

13,2%

5,3%

3,1%

3,4%

3,1%

3,2%

3,1%

3,3%

3,1%

3,0%

2,9%

3,7%

4,5%

AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (Dicembre 2018)



RADIAZIONI

PASSAGGI NETTI

Provincia

2017

2018

%

2017

2018

%

AL (Alessandria)

809

897

10,9

1.741

1.900

9,1

AT (Asti)

405

477

17,7

991

1.027

3,6

BI (Biella)

367

408

11,2

797

821

3,0

CN (Cuneo)

1.250

1.501

20,1

2.771

2.598

-6,2

NO (Novara)

769

882

14,7

1.462

1.527

4,4

TO (Torino)

4.162

5.015

20,5

9.325

9.055

-2,9

VB (Verbania)

243

298

22,8

646

629

-2,6

VC (Vercelli)

383

424

10,8

698

729

4,5

PIEMONTE

8.388

9.902

18,0

18.431

18.286

-0,8

AO (Aosta)

383

495

29,2

490

493

0,6

VALLE D’AOSTA

383

495

29,2

490

493

0,6

BG (Bergamo)

2.047

2.427

18,6

4.122

4.267

3,5

BS (Brescia)

2.717

2.992

10,1

5.160

5.284

2,4

CO (Como)

1.475

1.609

9,1

2.223

2.225

0,1

CR (Cremona)

749

905

20,8

1.329

1.404

5,7

LC (Lecco)

722

887

22,9

1.208

1.284

6,3

LO (Lodi)

506

604

19,3

878

949

8,0

MN (Mantova)

964

1.121

16,3

1.744

1.654

-5,2

MI (Milano)

7.013

8.474

20,8

10.515

10.769

2,4

MB (Monza Brianza)

1.629

1.987

22,0

3.253

3.201

-1,6

PV (Pavia)

1.084

1.276

17,7

2.230

2.329

4,5

SO (Sondrio)

384

448

16,5

724

739

2,0

VA (Varese)

1.895

2.618

38,1

3.490

3.492

0,1

LOMBARDIA

21.185

25.346

19,6

36.876

37.597

2,0

BZ (Bolzano)

1.457

1.658

13,8

1.892

2.186

15,6

TN (Trento)

1.191

1.259

5,7

2.346

3.910

66,7

TRENTINO A.A.

2.648

2.917

10,2

4.238

6.096

43,9

BL (Belluno)

473

561

18,7

782

887

13,4

PD (Padova)

2.032

2.427

19,4

3.693

3.838

3,9

RO (Rovigo)

549

638

16,2

976

955

-2,2

TV (Treviso)

2.087

2.278

9,1

3.506

3.843

9,6

VE (Venezia)

1.617

1.650

2,0

2.919

3.251

11,4

VR (Verona)

2.185

2.510

14,9

3.923

4.169

6,3

VI (Vicenza)

2.493

2.549

2,2

3.523

3.778

7,2

VENETO

11.436

12.613

10,3

19.322

20.720

7,2

GO (Gorizia)

313

337

7,6

570

639

12,1

PN (Pordenone)

895

1.006

12,4

1.406

1.410

0,3

TS (Trieste)

441

413

-6,3

786

796

1,3

UD (Udine)

1.604

1.690

5,4

2.284

2.390

4,7

FRIULI V.G.

3.253

3.446

5,9

5.046

5.236

3,8

GE (Genova)

1.074

1.211

12,7

2.654

2.528

-4,7

IM (Imperia)

323

363

12,3

811

814

0,3

SP (La Spezia)

303

283

-6,5

802

791

-1,3

SV (Savona)

444

517

16,5

1.072

1.152

7,4

LIGURIA

2.144

2.374

10,7

5.339

5.285

-1,0

BO (Bologna)

1.870

2.063

10,3

3.680

3.858

4,8

FE (Ferrara)

801

869

8,5

1.366

1.433

4,9

FO (Forlì)

751

842

12,1

1.541

1.538

-0,2

MO (Modena)

1.470

1.384

-5,9

3.152

3.038

-3,6

PR (Parma)

837

850

1,5

1.755

1.916

9,2

PC (Piacenza)

655

633

-3,4

1.134

1.179

4,0

RA (Ravenna)

932

928

-0,4

1.507

1.757

16,6

RE (Reggio Emilia)

1.496

1.451

-3,0

2.354

2.406

2,2

RN (Rimini)

627

622

-0,8

1.186

1.227

3,4

EMILIA ROMAGNA

9.439

9.642

2,2

17.675

18.352

3,8

NORD

58.876

66.735

13,3

107.417

112.066

4,3

AR (Arezzo)

566

568

0,4

1.445

1.444

-0,1

FI (Firenze)

2.076

2.047

-1,4

3.804

3.526

-7,3

GR (Grosseto)

414

474

14,4

941

998

6,1

LI (Livorno)

669

522

-22,0

1.309

1.268

-3,1

LU (Lucca)

702

692

-1,4

1.513

1.517

0,2

MS (Massa Carrara)

310

282

-9,0

698

707

1,3

PI (Pisa)

582

623

7,0

1.651

1.541

-6,7

PT (Pistoia)

771

889

15,3

1.307

1.384

5,9

PO (Prato)

388

291

-24,9

867

913

5,3

SI (Siena)

475

504

6,1

1.085

1.103

1,6

TOSCANA

6.953

6.893

-0,9

14.620

14.400

-1,5

PG (Perugia)

1.438

1.350

-6,1

2.857

2.960

3,6

TR (Terni)

476

477

0,2

918

1.014

10,4

UMBRIA

1.914

1.826

-4,6

3.775

3.974

5,3

AN (Ancona)

1.037

928

-10,5

1.911

1.768

-7,5

AP (Ascoli Piceno)

347

374

7,8

881

799

-9,3

FM (Fermo)

292

342

17,0

619

630

1,8

MC (Macerata)

708

740

4,5

1.300

1.265

-2,7

PU (Pesaro e Urbino)

596

600

0,6

1.191

1.181

-0,8

MARCHE

2.980

2.984

0,1

5.902

5.644

-4,4

FR (Frosinone)

1.833

878

-52,1

2.079

2.146

3,2

LT (Latina)

2.404

924

-61,6

2.409

2.420

0,4

RI (Rieti)

652

335

-48,7

716

780

9,0

RM (Roma)

19.084

8.583

-55,0

17.395

17.602

1,2

VT (Viterbo)

1.361

678

-50,2

1.452

1.498

3,2

LAZIO

25.334

11.398

-55,0

24.051

24.446

1,6

CENTRO

37.181

23.101

-37,9

48.348

48.465

0,2

AQ (L’Aquila)

498

603

21,0

1.224

1.207

-1,4

CH (Chieti)

730

746

2,2

1.537

1.510

-1,8

PE (Pescara)

485

577

18,9

1.174

1.160

-1,2

TE (Teramo)

648

599

-7,6

1.295

1.257

-2,9

ABRUZZO

2.361

2.524

6,9

5.230

5.134

-1,8

CB (Campobasso)

358

373

4,2

881

850

-3,5

IS (Isernia)

273

215

-21,4

374

383

2,5

MOLISE

631

588

-6,9

1.255

1.234

-1,7

AV (Avellino)

819

880

7,4

1.655

1.683

1,7

BN (Benevento)

484

432

-10,7

1.165

1.146

-1,6

CE (Caserta)

1.555

1.455

-6,4

3.477

3.557

2,3

NA (Napoli)

4.021

4.157

3,4

10.238

10.181

-0,6

SA (Salerno)

1.809

1.837

1,6

4.150

4.321

4,1

CAMPANIA

8.688

8.762

0,9

20.685

20.888

1,0

BA (Bari)

2.221

2.118

-4,7

4.816

4.627

-3,9

BT (Barletta Andria Trani)

644

556

-13,6

1.478

1.427

-3,4

BR (Brindisi)

639

633

-0,9

1.679

1.641

-2,3

FG (Foggia)

985

926

-6,0

2.531

2.563

1,3

LE (Lecce)

1.661

1.798

8,3

3.092

3.107

0,5

TA (Taranto)

805

968

20,2

2.397

2.342

-2,3

PUGLIA

6.955

6.999

0,6

15.993

15.706

-1,8

MT (Matera)

351

347

-1,2

782

780

-0,2

PZ (Potenza)

687

732

6,5

1.481

1.328

-10,3

BASILICATA

1.038

1.078

3,9

2.263

2.108

-6,8

CZ (Catanzaro)

491

480

-2,3

1.347

1.310

-2,8

CS (Cosenza)

915

787

-14,0

2.637

2.621

-0,6

KR (Crotone)

171

186

9,0

520

618

18,8

RC (Reggio Calabria)

604

707

17,0

1.788

1.900

6,3

VV (Vibo Valentia)

204

194

-5,1

575

538

-6,5

CALABRIA

2.385

2.354

-1,3

6.867

6.986

1,7

AG (Agrigento)

671

719

7,1

1.543

1.545

0,1

CL (Caltanissetta)

442

382

-13,6

934

982

5,1

CT (Catania)

1.616

1.723

6,6

4.336

4.534

4,6

EN (Enna)

294

273

-7,1

583

650

11,5

ME (Messina)

887

824

-7,0

2.129

2.099

-1,4

PA (Palermo)

1.487

1.750

17,7

3.879

4.050

4,4

RG (Ragusa)

589

560

-4,9

1.293

1.299

0,4

SR (Siracusa)

675

665

-1,4

1.564

1.722

10,1

TP (Trapani)

647

721

11,4

1.643

1.828

11,3

SICILIA

7.308

7.617

4,2

17.904

18.709

4,5

SARDEGNA

2.998

2.437

-18,7

6.274

7.583

20,9

SUD E ISOLE

32.364

32.359

0,0

76.471

78.348

2,5

AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (Anno 2018)



RADIAZIONI

PASSAGGI NETTI

Provincia

2017

2018

%

2017

2018

%

AL (Alessandria)

10.072

10.376

3,0

23.131

23.703

2,5

AT (Asti)

5.562

5.667

1,9

12.768

13.135

2,9

BI (Biella)

4.632

4.630

-0,1

10.369

10.715

3,3

CN (Cuneo)

17.161

17.379

1,3

34.089

34.827

2,2

NO (Novara)

8.924

9.185

2,9

18.628

19.490

4,6

TO (Torino)

52.292

54.407

4,0

115.990

119.636

3,1

VB (Verbania)

3.865

4.032

4,3

8.216

8.471

3,1

VC (Vercelli)

4.926

5.117

3,9

8.888

9.611

8,1

PIEMONTE

107.434

110.793

3,1

232.079

239.589

3,2

AO (Aosta)

5.057

6.135

21,3

7.227

7.615

5,4

VALLE D’AOSTA

5.057

6.135

21,3

7.227

7.615

5,4

BG (Bergamo)

26.972

28.656

6,2

52.212

55.110

5,6

BS (Brescia)

33.570

35.017

4,3

64.316

69.438

8,0

CO (Como)

17.833

18.689

4,8

27.827

29.331

5,4

CR (Cremona)

9.987

10.389

4,0

17.020

18.251

7,2

LC (Lecco)

8.856

9.921

12,0

15.609

16.870

8,1

LO (Lodi)

6.446

7.062

9,6

11.081

11.681

5,4

MN (Mantova)

11.667

11.920

2,2

20.454

22.023

7,7

MI (Milano)

91.310

103.889

13,8

133.820

138.909

3,8

MB (Monza Brianza)

20.890

22.324

6,9

39.445

41.779

5,9

PV (Pavia)

13.687

15.094

10,3

28.433

30.346

6,7

SO (Sondrio)

4.828

4.971

3,0

9.430

9.821

4,1

VA (Varese)

23.532

26.168

11,2

45.067

46.228

2,6

LOMBARDIA

269.578

294.099

9,1

464.714

489.787

5,4

BZ (Bolzano)

16.821

18.730

11,3

27.483

29.005

5,5

TN (Trento)

15.746

15.991

1,6

32.581

37.145

14,0

TRENTINO A.A.

32.567

34.720

6,6

60.064

66.150

10,1

BL (Belluno)

6.431

6.671

3,7

10.513

11.577

10,1

PD (Padova)

24.518

26.024

6,1

43.738

46.939

7,3

RO (Rovigo)

6.760

7.334

8,5

11.838

12.609

6,5

TV (Treviso)

26.164

26.557

1,5

42.091

45.342

7,7

VE (Venezia)

19.367

19.945

3,0

35.314

38.617

9,4

VR (Verona)

25.685

26.984

5,1

47.424

50.574

6,6

VI (Vicenza)

28.556

32.251

12,9

43.008

45.940

6,8

VENETO

137.481

145.766

6,0

233.926

251.598

7,6

GO (Gorizia)

3.894

3.905

0,3

6.938

7.333

5,7

PN (Pordenone)

11.053

11.358

2,8

16.023

17.452

8,9

TS (Trieste)

4.731

4.775

0,9

9.526

10.147

6,5

UD (Udine)

17.640

19.147

8,5

28.572

30.091

5,3

FRIULI V.G.

37.318

39.186

5,0

61.059

65.023

6,5

GE (Genova)

15.178

15.814

4,2

34.716

35.356

1,8

IM (Imperia)

4.108

4.244

3,3

10.261

10.806

5,3

SP (La Spezia)

3.543

3.553

0,3

9.983

10.460

4,8

SV (Savona)

5.496

5.565

1,2

13.605

14.366

5,6

LIGURIA

28.325

29.175

3,0

68.565

70.989

3,5

BO (Bologna)

23.745

24.600

3,6

44.607

47.533

6,6

FE (Ferrara)

9.778

9.759

-0,2

16.669

17.824

6,9

FO (Forlì)

9.679

10.116

4,5

18.477

19.992

8,2

MO (Modena)

17.548

17.925

2,1

36.787

39.840

8,3

PR (Parma)

10.893

10.599

-2,7

22.798

24.002

5,3

PC (Piacenza)

7.534

7.915

5,1

14.625

15.448

5,6

RA (Ravenna)

11.459

11.622

1,4

19.195

20.380

6,2

RE (Reggio Emilia)

16.915

17.485

3,4

30.300

32.242

6,4

RN (Rimini)

7.520

7.588

0,9

14.096

14.763

4,7

EMILIA ROMAGNA

115.071

117.607

2,2

217.554

232.024

6,7

NORD

732.831

777.482

6,1

1.345.188

1.422.774

5,8

AR (Arezzo)

8.002

7.753

-3,1

17.824

18.048

1,3

FI (Firenze)

26.308

27.812

5,7

42.225

43.656

3,4

GR (Grosseto)

5.207

5.143

-1,2

11.954

12.420

3,9

LI (Livorno)

6.853

6.802

-0,7

15.447

15.935

3,2

LU (Lucca)

8.522

8.258

-3,1

18.227

18.950

4,0

MS (Massa Carrara)

3.956

3.555

-10,1

8.604

8.815

2,5

PI (Pisa)

8.099

7.778

-4,0

18.624

19.777

6,2

PT (Pistoia)

8.741

9.168

4,9

16.105

17.435

8,3

PO (Prato)

4.802

4.739

-1,3

11.041

11.131

0,8

SI (Siena)

6.246

6.546

4,8

14.002

14.431

3,1

TOSCANA

86.736

87.553

0,9

174.053

180.600

3,8

PG (Perugia)

17.766

17.508

-1,5

36.569

37.221

1,8

TR (Terni)

5.785

5.540

-4,2

12.243

12.554

2,5

UMBRIA

23.551

23.048

-2,1

48.812

49.775

2,0

AN (Ancona)

11.920

12.032

0,9

22.613

23.504

3,9

AP (Ascoli Piceno)

5.044

4.980

-1,3

9.451

10.022

6,0

FM (Fermo)

4.098

3.983

-2,8

8.219

8.367

1,8

MC (Macerata)

8.360

8.664

3,6

15.864

16.595

4,6

PU (Pesaro e Urbino)

6.976

6.870

-1,5

13.909

14.538

4,5

MARCHE

36.398

36.529

0,4

70.056

73.026

4,2

FR (Frosinone)

11.926

13.252

11,1

26.903

27.803

3,3

LT (Latina)

13.619

16.239

19,2

30.565

31.567

3,3

RI (Rieti)

4.262

4.782

12,2

9.368

9.848

5,1

RM (Roma)

122.349

140.109

14,5

224.933

229.979

2,2

VT (Viterbo)

9.016

9.973

10,6

18.819

19.726

4,8

LAZIO

161.172

184.356

14,4

310.588

318.924

2,7

CENTRO

307.857

331.486

7,7

603.509

622.325

3,1

AQ (L’Aquila)

6.137

6.767

10,3

15.184

15.582

2,6

CH (Chieti)

8.583

9.741

13,5

18.893

19.697

4,3

PE (Pescara)

5.904

6.512

10,3

14.614

15.308

4,7

TE (Teramo)

7.411

7.352

-0,8

15.735

16.038

1,9

ABRUZZO

28.035

30.372

8,3

64.426

66.625

3,4

CB (Campobasso)

4.525

4.636

2,5

11.875

12.358

4,1

IS (Isernia)

2.019

2.041

1,1

4.737

4.811

1,6

MOLISE

6.544

6.677

2,0

16.612

17.169

3,4

AV (Avellino)

8.719

8.524

-2,2

20.950

21.586

3,0

BN (Benevento)

5.697

5.906

3,7

13.834

14.705

6,3

CE (Caserta)

16.995

18.976

11,7

44.366

47.248

6,5

NA (Napoli)

49.359

52.597

6,6

137.848

142.795

3,6

SA (Salerno)

20.327

20.543

1,1

54.195

57.039

5,2

CAMPANIA

101.097

106.545

5,4

271.193

283.373

4,5

BA (Bari)

26.402

27.055

2,5

63.709

66.769

4,8

BT (Barletta Andria Trani)

7.994

8.341

4,3

19.521

20.192

3,4

BR (Brindisi)

8.196

8.462

3,2

21.978

23.322

6,1

FG (Foggia)

11.351

11.595

2,1

32.998

34.627

4,9

LE (Lecce)

19.435

20.470

5,3

39.040

41.356

5,9

TA (Taranto)

10.817

11.285

4,3

30.194

31.829

5,4

PUGLIA

84.195

87.209

3,6

207.440

218.096

5,1

MT (Matera)

4.039

4.287

6,1

9.989

10.593

6,1

PZ (Potenza)

7.311

7.442

1,8

18.518

18.700

1,0

BASILICATA

11.350

11.729

3,3

28.507

29.294

2,8

CZ (Catanzaro)

5.400

5.447

0,9

16.926

17.658

4,3

CS (Cosenza)

10.615

10.427

-1,8

34.738

35.571

2,4

KR (Crotone)

2.088

2.165

3,7

7.102

7.490

5,5

RC (Reggio Calabria)

7.541

8.307

10,2

23.493

24.663

5,0

VV (Vibo Valentia)

2.091

2.272

8,7

7.012

7.391

5,4

CALABRIA

27.735

28.617

3,2

89.271

92.773

3,9

AG (Agrigento)

7.694

8.070

4,9

20.457

21.069

3,0

CL (Caltanissetta)

4.895

4.722

-3,5

12.508

12.843

2,7

CT (Catania)

18.100

18.142

0,2

60.070

61.903

3,1

EN (Enna)

2.905

2.950

1,6

7.686

7.985

3,9

ME (Messina)

9.565

10.104

5,6

27.173

28.483

4,8

PA (Palermo)

17.497

19.914

13,8

52.646

55.482

5,4

RG (Ragusa)

5.872

5.910

0,6

16.675

17.112

2,6

SR (Siracusa)

8.221

7.993

-2,8

20.613

22.157

7,5

TP (Trapani)

7.696

7.861

2,1

21.332

22.062

3,4

SICILIA

82.445

85.668

3,9

239.160

249.096

4,2

SARDEGNA

29.359

30.748

4,7

82.310

85.641

4,0

SUD E ISOLE

370.760

387.565

4,5

998.919

1.042.066

4,3

