ACI: CHIUSURA D’ANNO CONTRASTATA PER I PASSAGGI DI PROPRIETA’

MENTRE CONTINUA A CRESCERE IL PARCO CIRCOLANTE

Finale d’anno contrastato per il mercato dei veicoli di seconda mano. A dicembre i passaggi di proprietà delle quattro ruote depurati dalle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) hanno fatto registrare una crescita del 9,3% in termini di media giornaliera rispetto al corrispondente mese del 2016, che tuttavia si trasforma in un calo del 3,1% in termini di bilancio mensile a causa della presenza a dicembre 2017 di due giornate lavorative in meno. Ben più marcata la flessione dei passaggi di proprietà dei motocicli che, sempre al netto delle minivolture, hanno chiuso l’ultimo mese dell’anno con una variazione mensile negativa del 13,5% rispetto a dicembre 2016 (-3,9% in termini di media giornaliera).

Per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 174 usate nel mese di dicembre e 148 nell’intero anno 2017.

Complessivamente nel 2017 i passaggi di proprietà netti hanno evidenziato incrementi del 4,7% per le autovetture, dello 0,9% per i motocicli e del 3,4% per tutti i veicoli.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it

Segnali decisamente positivi, invece, per il bilancio mensile delle radiazioni, sia nel settore delle autovetture sia in quello dei motocicli. Rispetto al mese di dicembre del 2016 le radiazioni delle quattro ruote nell’ultimo mese del 2017 hanno fatto rilevare una variazione positiva del 5,2% (+ 16,8% in termini di media giornaliera), mentre le radiazioni di motocicli hanno messo a segno un incremento mensile del 21,1% (+ 34,5% in termini di media giornaliera).

Il tasso unitario di sostituzione nel mese di dicembre è stato pari a 0,96 (ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 96) e a 0,71 nell’intero anno 2017.

Complessivamente nel 2017 le radiazioni di autovetture sono aumentate del 2,8%, così come quelle di tutti i veicoli, a fronte di una flessione del 2,5% registrata nel settore dei motocicli.

Considerando il saldo positivo per le autovetture tra prime iscrizioni e radiazioni – circa 583.000 unità – si prevede un nuovo incremento del parco circolante al 31-12-2017 di oltre l’1,5%.

RADIAZIONI E USATO A DICEMBRE

RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*) DIC ‘16 DIC ‘17 % DIC ‘16 DIC ‘17 % AUTO 121.438 127.686 5,2 239.771 232.281 -3,1 MOTO 9.085 11.001 21,1 29.009 25.086 -13,5 TUTTI I VEICOLI 143.536 152.876 6,5 304.233 289.378 -4,9

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia (*) Al netto delle minivolture

RADIAZIONI E USATO ANNO 2017

RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*) 2016 2017 % 2016 2017 % AUTO 1.372.683 1.411.354 2,8 2.818.440 2.950.500 4,7 MOTO 117.582 114.584 -2,5 557.404 562.176 0,9 TUTTI I VEICOLI 1.620.593 1.665.341 2,8 3.806.434 3.936.316 3,4

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia (*) Al netto delle minivolture

ANNO 2017: RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (Val. %)

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE EURO 0 2,2% 1,9% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5% 1,7% 1,4% 1,6% 1,6% 2,5% 1,8% EURO 1 5,5% 5,0% 4,6% 4,4% 4,4% 4,3% 4,0% 4,4% 4,2% 4,1% 4,0% 5,3% 4,5% EURO 2 33,6% 32,2% 30,7% 30,4% 30,6% 29,7% 28,7% 30,2% 28,9% 28,1% 27,3% 28,0% 29,9% EURO 3 27,0% 27,1% 27,6% 28,0% 27,7% 27,4% 27,2% 27,9% 27,7% 27,4% 27,8% 25,5% 27,3% EURO 4/5/6 26,1% 28,8% 31,0% 31,1% 31,7% 32,9% 34,9% 31,8% 33,9% 35,1% 35,8% 29,7% 31,8% Non identificato 5,5% 4,9% 4,3% 4,3% 4,0% 4,1% 3,6% 4,1% 3,8% 3,7% 3,5% 9,1% 4,6%

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (dicembre 2017)

RADIAZIONI PASSAGGI NETTI PROVINCIA 2016 2017 % 2016 2017 % AL (Alessandria) 768 807 5,1 1.804 1.741 -3,5 AT (Asti) 396 407 2,7 1.015 991 -2,3 BI (Biella) 417 369 -11,4 903 797 -11,7 CN (Cuneo) 1.351 1.249 -7,5 2.834 2.772 -2,2 NO (Novara) 637 763 19,7 1.457 1.462 0,4 TO (Torino) 4.099 4.171 1,8 9.496 9.327 -1,8 VB (Verbania) 284 243 -14,4 673 646 -4,0 VC (Vercelli) 407 382 -6,0 738 698 -5,4 PIEMONTE 8.359 8.392 0,4 18.920 18.435 -2,6 AO (Aosta) 397 385 -2,9 570 490 -14,0 VALLE D’AOSTA 397 385 -2,9 570 490 -14,0 BG (Bergamo) 2.321 2.038 -12,2 4.254 4.123 -3,1 BS (Brescia) 2.920 2.712 -7,1 5.223 5.161 -1,2 CO (Como) 1.511 1.453 -3,8 2.293 2.223 -3,0 CR (Cremona) 956 748 -21,8 1.330 1.329 -0,1 LC (Lecco) 787 720 -8,5 1.351 1.208 -10,6 LO (Lodi) 489 509 4,0 824 878 6,6 MN (Mantova) 965 967 0,2 1.699 1.744 2,7 MI (Milano) 7.513 7.004 -6,8 10.589 10.517 -0,7 MB (Monza Brianza) 1.762 1.624 -7,8 3.202 3.254 1,6 PV (Pavia) 1.031 1.081 4,8 2.282 2.230 -2,3 SO (Sondrio) 434 381 -12,1 735 724 -1,5 VA (Varese) 2.049 1.891 -7,7 3.579 3.491 -2,5 LOMBARDIA 22.738 21.128 -7,1 37.361 36.883 -1,3 BZ (Bolzano) 1.533 1.452 -5,3 2.183 1.892 -13,3 TN (Trento) 1.473 1.187 -19,4 2.467 2.346 -4,9 TRENTINO A.A. 3.006 2.638 -12,2 4.650 4.239 -8,8 BL (Belluno) 499 475 -4,8 800 782 -2,2 PD (Padova) 1.840 2.024 10,0 3.707 3.694 -0,4 RO (Rovigo) 530 543 2,4 1.028 976 -5,0 TV (Treviso) 2.169 2.061 -5,0 3.583 3.507 -2,1 VE (Venezia) 1.588 1.604 1,0 2.950 2.920 -1,0 VR (Verona) 2.324 2.170 -6,6 3.853 3.924 1,8 VI (Vicenza) 2.632 2.472 -6,1 3.574 3.524 -1,4 VENETO 11.582 11.350 -2,0 19.495 19.326 -0,9 GO (Gorizia) 351 310 -11,8 579 570 -1,5 PN (Pordenone) 953 897 -5,9 1.375 1.406 2,3 TS (Trieste) 451 433 -4,0 821 786 -4,2 UD (Udine) 1.779 1.594 -10,4 2.377 2.284 -3,9 FRIULI V.G. 3.534 3.234 -8,5 5.152 5.047 -2,0 GE (Genova) 1.425 1.076 -24,5 2.770 2.655 -4,2 IM (Imperia) 369 324 -12,2 819 811 -1,0 SP (La Spezia) 310 295 -5,0 777 802 3,2 SV (Savona) 458 445 -2,8 1.090 1.072 -1,6 LIGURIA 2.562 2.139 -16,5 5.456 5.340 -2,1 BO (Bologna) 1.930 1.844 -4,4 3.644 3.681 1,0 FE (Ferrara) 768 765 -0,4 1.366 1.366 0,0 FO (Forlì) 810 750 -7,4 1.478 1.541 4,3 MO (Modena) 1.463 1.460 -0,2 2.894 3.153 8,9 PR (Parma) 974 832 -14,5 1.948 1.755 -9,9 PC (Piacenza) 752 646 -14,1 1.171 1.134 -3,1 RA (Ravenna) 938 918 -2,1 1.547 1.507 -2,6 RE (Reggio Emilia) 1.315 1.499 14,0 2.460 2.354 -4,3 RN (Rimini) 644 626 -2,9 1.189 1.186 -0,2 EMILIA ROMAGNA 9.594 9.340 -2,6 17.697 17.678 -0,1 NORD 61.772 58.606 -5,1 109.301 107.438 -1,7 AR (Arezzo) 593 552 -6,9 1.605 1.445 -10,0 FI (Firenze) 2.486 2.068 -16,8 3.540 3.805 7,5 GR (Grosseto) 383 406 5,9 950 941 -0,9 LI (Livorno) 674 656 -2,7 1.249 1.309 4,8 LU (Lucca) 713 688 -3,5 1.451 1.513 4,3 MS (Massa Carrara) 312 301 -3,6 664 698 5,1 PI (Pisa) 729 571 -21,7 1.674 1.651 -1,4 PT (Pistoia) 827 773 -6,5 1.463 1.307 -10,6 PO (Prato) 369 387 5,0 905 867 -4,2 SI (Siena) 497 477 -4,0 1.143 1.085 -5,1 TOSCANA 7.583 6.879 -9,3 14.644 14.623 -0,1 PG (Perugia) 1.370 1.396 1,9 2.926 2.858 -2,3 TR (Terni) 457 468 2,4 1.006 918 -8,7 UMBRIA 1.827 1.865 2,1 3.932 3.776 -4,0 AN (Ancona) 1.155 1.037 -10,2 1.859 1.911 2,8 AP (Ascoli Piceno) 399 342 -14,3 755 881 16,7 FM (Fermo) 439 291 -33,8 701 619 -11,7 MC (Macerata) 791 711 -10,1 1.211 1.300 7,4 PU (Pesaro e Urbino) 555 595 7,3 1.036 1.191 15,0 MARCHE 3.339 2.976 -10,9 5.562 5.903 6,1 FR (Frosinone) 950 1.830 92,7 2.251 2.079 -7,6 LT (Latina) 964 2.409 149,9 2.389 2.409 0,9 RI (Rieti) 327 649 98,4 706 716 1,4 RM (Roma) 9.197 19.122 107,9 18.258 17.398 -4,7 VT (Viterbo) 606 1.348 122,4 1.483 1.452 -2,1 LAZIO 12.044 25.358 110,5 25.087 24.056 -4,1 CENTRO 24.793 37.079 49,6 49.225 48.357 -1,8 AQ (L’Aquila) 578 498 -13,8 1.318 1.224 -7,1 CH (Chieti) 741 733 -1,1 1.492 1.537 3,0 PE (Pescara) 476 481 1,1 1.189 1.174 -1,2 TE (Teramo) 624 646 3,5 1.260 1.295 2,8 ABRUZZO 2.419 2.358 -2,5 5.259 5.231 -0,5 CB (Campobasso) 440 351 -20,2 904 881 -2,5 IS (Isernia) 224 273 22,1 362 374 3,3 MOLISE 664 625 -5,9 1.266 1.255 -0,8 AV (Avellino) 910 817 -10,2 1.758 1.655 -5,8 BN (Benevento) 399 480 20,4 1.220 1.165 -4,5 CE (Caserta) 1.428 1.552 8,7 3.530 3.478 -1,5 NA (Napoli) 3.910 3.992 2,1 10.481 10.240 -2,3 SA (Salerno) 1.837 1.785 -2,8 4.355 4.151 -4,7 CAMPANIA 8.484 8.627 1,7 21.344 20.689 -3,1 BA (Bari) 2.162 2.208 2,1 5.014 4.817 -3,9 BT (Barletta Andria Trani) 559 628 12,3 1.531 1.478 -3,4 BR (Brindisi) 764 631 -17,5 1.626 1.679 3,3 FG (Foggia) 1.045 961 -8,1 2.463 2.531 2,8 LE (Lecce) 1.638 1.635 -0,2 3.074 3.093 0,6 TA (Taranto) 929 795 -14,4 2.366 2.397 1,3 PUGLIA 7.097 6.856 -3,4 16.074 15.996 -0,5 MT (Matera) 359 348 -3,0 805 782 -2,8 PZ (Potenza) 662 684 3,3 1.416 1.481 4,6 BASILICATA 1.021 1.032 1,1 2.221 2.263 1,9 CZ (Catanzaro) 540 487 -9,8 1.325 1.347 1,7 CS (Cosenza) 1.042 897 -13,9 2.702 2.638 -2,4 KR (Crotone) 194 166 -14,2 517 520 0,6 RC (Reggio Calabria) 893 605 -32,2 1.869 1.788 -4,3 VV (Vibo Valentia) 192 206 7,2 516 575 11,5 CALABRIA 2.861 2.362 -17,4 6.929 6.868 -0,9 AG (Agrigento) 768 662 -13,8 1.627 1.543 -5,1 CL (Caltanissetta) 393 438 11,4 947 934 -1,4 CT (Catania) 1.688 1.601 -5,1 4.559 4.337 -4,9 EN (Enna) 241 289 19,7 620 583 -5,9 ME (Messina) 798 881 10,4 2.172 2.129 -2,0 PA (Palermo) 1.625 1.478 -9,0 4.094 3.880 -5,2 RG (Ragusa) 554 582 5,1 1.352 1.293 -4,3 SR (Siracusa) 610 666 9,2 1.512 1.564 3,5 TP (Trapani) 740 644 -13,0 1.659 1.643 -0,9 SICILIA 7.417 7.240 -2,4 18.542 17.907 -3,4 SARDEGNA 2.830 2.902 2,5 6.717 6.275 -6,6 SUD E ISOLE 32.793 32.002 -2,4 78.352 76.486 -2,4

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (anno 2017)

RADIAZIONI PASSAGGI NETTI PROVINCIA 2016 2017 % 2016 2017 % AL (Alessandria) 9.346 10.090 8,0 21.830 23.245 6,5 AT (Asti) 5.209 5.588 7,3 12.034 12.831 6,6 BI (Biella) 4.680 4.641 -0,8 10.367 10.419 0,5 CN (Cuneo) 16.135 17.214 6,7 32.777 34.255 4,5 NO (Novara) 8.131 8.791 8,1 17.267 18.600 7,7 TO (Torino) 50.363 52.401 4,0 111.173 116.697 5,0 VB (Verbania) 3.870 3.860 -0,3 8.061 8.270 2,6 VC (Vercelli) 4.722 4.927 4,3 8.553 8.924 4,3 PIEMONTE 102.455 107.512 4,9 222.063 233.240 5,0 AO (Aosta) 5.927 5.094 -14,0 7.034 7.259 3,2 VALLE D’AOSTA 5.927 5.094 -14,0 7.034 7.259 3,2 BG (Bergamo) 27.152 26.967 -0,7 50.493 52.514 4,0 BS (Brescia) 32.912 33.571 2,0 61.298 64.444 5,1 CO (Como) 17.299 17.719 2,4 27.507 27.788 1,0 CR (Cremona) 9.626 10.031 4,2 15.838 17.126 8,1 LC (Lecco) 8.928 8.868 -0,7 15.078 15.706 4,2 LO (Lodi) 5.802 6.480 11,7 10.167 11.157 9,7 MN (Mantova) 10.866 11.688 7,6 19.349 20.538 6,1 MI (Milano) 85.116 91.476 7,5 128.607 134.403 4,5 MB (Monza Brianza) 20.977 20.896 -0,4 38.016 39.623 4,2 PV (Pavia) 12.353 13.714 11,0 26.935 28.600 6,2 SO (Sondrio) 4.898 4.829 -1,4 9.261 9.504 2,6 VA (Varese) 23.793 23.568 -0,9 43.700 45.338 3,8 LOMBARDIA 259.720 269.807 3,9 446.248 466.741 4,6 BZ (Bolzano) 16.245 16.789 3,3 27.210 27.460 0,9 TN (Trento) 17.472 15.766 -9,8 30.224 32.713 8,2 TRENTINO A.A. 33.716 32.555 -3,4 57.434 60.174 4,8 BL (Belluno) 6.293 6.447 2,4 9.759 10.560 8,2 PD (Padova) 22.755 24.465 7,5 41.272 43.948 6,5 RO (Rovigo) 6.697 6.691 -0,1 11.324 11.873 4,9 TV (Treviso) 25.505 26.024 2,0 40.318 42.307 4,9 VE (Venezia) 18.946 19.328 2,0 33.275 35.548 6,8 VR (Verona) 24.955 25.675 2,9 43.768 47.618 8,8 VI (Vicenza) 28.129 28.528 1,4 40.520 43.163 6,5 VENETO 133.280 137.158 2,9 220.236 235.018 6,7 GO (Gorizia) 4.063 3.853 -5,2 6.661 6.957 4,4 PN (Pordenone) 10.353 11.087 7,1 15.080 16.074 6,6 TS (Trieste) 4.689 4.637 -1,1 9.197 9.566 4,0 UD (Udine) 17.727 17.581 -0,8 26.980 28.732 6,5 FRIULI V.G. 36.832 37.159 0,9 57.919 61.330 5,9 GE (Genova) 15.868 15.173 -4,4 33.713 34.912 3,6 IM (Imperia) 4.081 4.115 0,8 9.916 10.291 3,8 SP (La Spezia) 4.086 3.497 -14,4 9.750 9.975 2,3 SV (Savona) 5.296 5.496 3,8 13.136 13.656 4,0 LIGURIA 29.331 28.281 -3,6 66.515 68.835 3,5 BO (Bologna) 24.306 23.590 -2,9 43.011 44.773 4,1 FE (Ferrara) 9.008 9.334 3,6 15.699 16.570 5,5 FO (Forlì) 9.987 9.654 -3,3 17.717 18.583 4,9 MO (Modena) 17.590 17.493 -0,6 34.257 37.036 8,1 PR (Parma) 10.662 10.841 1,7 21.380 22.814 6,7 PC (Piacenza) 7.962 7.541 -5,3 13.884 14.704 5,9 RA (Ravenna) 10.763 11.377 5,7 18.535 19.237 3,8 RE (Reggio Emilia) 17.030 16.951 -0,5 28.203 30.558 8,4 RN (Rimini) 7.652 7.552 -1,3 13.755 14.093 2,5 EMILIA ROMAGNA 114.962 114.333 -0,5 206.442 218.369 5,8 NORD 716.222 731.899 2,2 1.283.890 1.350.965 5,2 AR (Arezzo) 7.862 7.894 0,4 17.249 17.851 3,5 FI (Firenze) 25.150 26.277 4,5 40.240 42.400 5,4 GR (Grosseto) 4.889 5.074 3,8 11.357 11.952 5,2 LI (Livorno) 7.004 6.719 -4,1 14.659 15.431 5,3 LU (Lucca) 8.214 8.437 2,7 17.337 18.310 5,6 MS (Massa Carrara) 4.080 3.936 -3,5 8.076 8.649 7,1 PI (Pisa) 8.606 7.999 -7,1 18.267 18.632 2,0 PT (Pistoia) 8.831 8.746 -1,0 16.125 16.188 0,4 PO (Prato) 4.946 4.711 -4,8 10.754 11.113 3,3 SI (Siena) 6.057 6.208 2,5 13.272 13.981 5,3 TOSCANA 85.638 86.000 0,4 167.337 174.508 4,3 PG (Perugia) 17.623 17.302 -1,8 33.961 36.546 7,6 TR (Terni) 5.390 5.702 5,8 11.551 12.274 6,3 UMBRIA 23.013 23.004 0,0 45.512 48.820 7,3 AN (Ancona) 11.948 11.852 -0,8 21.098 22.661 7,4 AP (Ascoli Piceno) 4.733 4.978 5,2 8.750 9.465 8,2 FM (Fermo) 4.134 4.068 -1,6 7.736 8.223 6,3 MC (Macerata) 8.233 8.302 0,8 14.196 15.887 11,9 PU (Pesaro e Urbino) 6.782 6.929 2,2 13.156 13.971 6,2 MARCHE 35.830 36.129 0,8 64.936 70.206 8,1 FR (Frosinone) 10.292 11.775 14,4 25.872 26.949 4,2 LT (Latina) 11.703 13.394 14,5 29.399 30.506 3,8 RI (Rieti) 3.685 4.249 15,3 8.558 9.412 10,0 RM (Roma) 105.234 121.903 15,8 226.632 224.811 -0,8 VT (Viterbo) 7.940 8.893 12,0 17.546 18.725 6,7 LAZIO 138.855 160.214 15,4 308.006 310.402 0,8 CENTRO 283.336 305.346 7,8 585.791 603.937 3,1 AQ (L’Aquila) 6.467 6.131 -5,2 14.252 15.211 6,7 CH (Chieti) 8.484 8.573 1,0 17.539 18.890 7,7 PE (Pescara) 5.976 5.876 -1,7 13.874 14.657 5,6 TE (Teramo) 7.400 7.369 -0,4 14.369 15.752 9,6 ABRUZZO 28.328 27.950 -1,3 60.035 64.511 7,5 CB (Campobasso) 4.458 4.482 0,5 11.211 11.867 5,8 IS (Isernia) 1.890 2.009 6,3 4.629 4.731 2,2 MOLISE 6.348 6.491 2,3 15.841 16.597 4,8 AV (Avellino) 8.782 8.653 -1,5 20.403 20.937 2,6 BN (Benevento) 5.811 5.616 -3,4 13.724 13.814 0,6 CE (Caserta) 15.950 16.898 5,9 42.556 44.323 4,2 NA (Napoli) 47.563 49.043 3,1 131.356 137.193 4,4 SA (Salerno) 19.791 20.108 1,6 51.168 54.060 5,7 CAMPANIA 97.896 100.319 2,5 259.208 270.326 4,3 BA (Bari) 25.290 26.147 3,4 60.921 63.760 4,7 BT (Barletta Andria Trani) 7.551 7.889 4,5 18.893 19.521 3,3 BR (Brindisi) 8.178 8.083 -1,2 21.105 21.996 4,2 FG (Foggia) 11.113 11.084 -0,3 30.991 32.844 6,0 LE (Lecce) 18.876 19.038 0,9 38.051 38.947 2,4 TA (Taranto) 10.517 10.711 1,8 28.762 30.245 5,2 PUGLIA 81.525 82.951 1,7 198.722 207.314 4,3 MT (Matera) 4.012 4.012 0,0 9.790 9.959 1,7 PZ (Potenza) 7.657 7.200 -6,0 18.194 18.524 1,8 BASILICATA 11.669 11.213 -3,9 27.984 28.483 1,8 CZ (Catanzaro) 5.559 5.339 -4,0 16.203 16.949 4,6 CS (Cosenza) 10.411 10.293 -1,1 32.919 34.694 5,4 KR (Crotone) 2.037 2.051 0,7 6.829 7.090 3,8 RC (Reggio Calabria) 8.609 7.541 -12,4 22.919 23.407 2,1 VV (Vibo Valentia) 2.071 2.083 0,6 6.711 6.977 4,0 CALABRIA 28.687 27.306 -4,8 85.580 89.117 4,1 AG (Agrigento) 7.590 7.546 -0,6 19.360 20.411 5,4 CL (Caltanissetta) 4.536 4.815 6,2 11.687 12.482 6,8 CT (Catania) 17.820 17.681 -0,8 57.667 59.597 3,3 EN (Enna) 2.729 2.859 4,8 7.484 7.673 2,5 ME (Messina) 9.193 9.307 1,2 26.101 27.240 4,4 PA (Palermo) 18.200 17.399 -4,4 51.077 52.456 2,7 RG (Ragusa) 5.587 5.800 3,8 15.377 16.554 7,7 SR (Siracusa) 7.078 8.106 14,5 18.357 20.577 12,1 TP (Trapani) 7.581 7.596 0,2 19.968 21.332 6,8 SICILIA 80.313 81.110 1,0 227.078 238.322 5,0 SARDEGNA 29.359 30.748 4,7 82.310 85.641 4,0 SUD E ISOLE 364.126 368.086 1,1 956.757 1.000.312 4,6

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia