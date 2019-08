Accordo per incrementare turismo cinese in Sicilia. Oggi firma dell’accordo . di Sabrina Gianforte.

Accordo per incrementare turismo cinese in Sicilia. Domani firma dell’accordo . di Sabrina Gianforte.

Nuovi fermenti per il turismo siciliano. Arrivano i cinesi, ma quanto siamo preparati? Domani 6 Agosto alle 11 nella sede dell’assessorato regionale al turismo (via Notarbartolo, 9), con il neo assessore Manlio Messina, sarà siglato un protocollo d’intesa sulla cooperazione turistica con l’obiettivo di incrementare la cooperazione sul turismo, con l’apprezzamento della Regione Siciliana, firmeranno Ctrip l’operatore top dei tour operator, uno dei più grandi operatori turistici della Cina, e Sicindustria. Le due realtà lavoreranno a fianco per aumentare i flussi turistici in outgoing ed in incoming un mercato in grande fermento e con ritmi sempre più crescenti.

All’accordo saranno presenti Bo Sun, Chief Marketing Officer (CMO) di Ctrip, e Alessandro Albanese, rappresentante legale di Sicindustria, alla presenza di Michele Geraci, sottosegretario di Stato al Commercio Internazionale e all’Attrazione degli Investimenti del Ministero dello Sviluppo Economico, Gaetano Armao, vice presidente della Regione Siciliana, e Manlio Messina, assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, che manifesterà il suo apprezzamento formale per la proficua implementazione di questa importante iniziativa.

“Siamo entusiasti di questa collaborazione con la Sicilia – ha spiegato al quotidiano La Stampa il direttore marketing di Ctrip Bo Sun – e non vediamo l’ora di lavorare più da vicino con l’industria turistica italiana. L’Italia è già una delle destinazioni più popolari per il crescente mercato del turismo cinese in uscita. Nel 2016 i turisti cinesi hanno contribuito con 261 miliardi di dollari all’economia globale e nel 2017 150 milioni di turisti cinesi hanno viaggiato all’estero”.

Per il turismo in Sicilia Bo Sun spiega: “Dai ristoranti agli artigiani locali, tutte le aree dell’economia locale siciliana trarranno vantaggio dell’essere parte di questa importante operazione. Con l’avvicinarsi del 2020, Anno del turismo e della cultura tra Cina e Italia, ci sono grandi opportunità per soluzioni di marketing legate a tante destinazioni molto affascinanti. Non vediamo l’ora di portare più turisti cinesi in Sicilia e sperimentare tutto ciò che c’è di bello: dai resort alle spa, itinerari enogastronomici, itinerari d’arte e storia e naturalistici”.

Questo accordo potrebbe determinare l’istituzione di un nuovo collegamento diretto Pechino-Palermo,oltre alla promozione del prodotto turistico Sicilia sui social media, inoltre sono prevedibili investimenti in nuove strutture turistiche. Gli obiettivi a base del protocollo sono di raddoppiare entro un anno circa il flusso di turisti che scelgono come destinazione la Sicilia, al momento stima solo il 2per cento del flusso turistico cinese in Italia: “L’anno scorso ne sono arrivati 3,5 milioni con 5 milioni di pernottamenti – spiega il sottosegretario Michele Geraci – e questo ha fatto del nostro Paese la prima destinazione europea per i loro viaggi”.

Conclude Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di Sicindustria: “Quello con Ctrip è un accordo strategico per tutto il tessuto economico siciliano. Il link tra la Sicilia e un mercato potenziale come quello del turismo cinese apre le porte a uno sviluppo che sarà prima di tutto a trazione turistica, ma che coinvolgerà a catena tutte le filiere produttive e industriali siciliane”.

Visite: 36