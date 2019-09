ACCORDO ACI-FORMULA 1®:

IL GP D’ITALIA RESTERÀ NEL CALENDARIO

DEL MONDIALE F1 FIA ALMENO FINO A FINE 2024

MONZA OSPITERÀ IL GP PER ALTRE CINQUE STAGIONI

Sticchi Damiani (ACI): “E’ come vincere un Gran Premio di Formula 1

che vale cinque titoli! Vittoria sudatissima: ora cinque anni di lavoro

per costruire un futuro all’altezza del leggendario passato di Monza,

capitale mondiale dello sport dell’auto”

Chase Carey (Chairman e Ceo di Formula 1®): “lieti di questo accordo:

un’altra tessera del mosaico della Formula 1 del futuro va al suo posto. Luoghi storici si affiancano a nuovi paesi per far crescere ancora la vasta base

dei fan del nostro sport”

Il Gran Premio d’Italia resterà nel calendario del Campionato Mondiale di Formula 1 almeno fino alla fine del 2024, e continuerà a disputarsi sul Monza ENI Circuit almeno per altre cinque stagioni.

È quanto stabilisce l’accordo tra Chase Carey – Chairman e Ceo di Formula 1® – e Angelo Sticchi Damiani – Presidente dell’Automobile Club d’Italia – annunciato, questo pomeriggio in Piazza Duomo a Milano, durante un evento pubblico, per celebrare la novantesima edizione del Gran Premio d’Italia e il novantesimo anniversario della Scuderia Ferrari.

“È come vincere un Gran Premio di Formula 1: un Gran Premio, difficilissimo e importantissimo, combattuto fino alla linea del traguardo, che vale non solo uno ma ben cinque titoli!”. È con questa efficace metafora sportiva che il Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, ha espresso “grandissima soddisfazione” per la conclusione, “più che positiva”, dell’accordo tra ACI e Formula 1®. “Un accordo – ha sottolineato il presidente dell’ACI – che garantisce l’inserimento, per i prossimi cinque anni, del Gran Premio d’Italia nel calendario del Campionato del Mondo di Formula 1, e che il GP si correrà nel ‘Tempio della velocità’: quel Monza Eni Circuit che è non solo il più antico ma anche il più veloce e più spettacolare circuito di tutto il motorsport”.

“Una grande, sudatissima, vittoria per ACI, per Monza, per la Regione Lombardia e lo sport italiano in generale – ha continuato Sticchi Damiani – che apre una prospettiva di cinque anni nella quale lavorare, tutti insieme, per costruire un futuro all’altezza del leggendario passato che ha fatto di Monza una capitale mondiale dello sport dell’auto. È stato un GP difficilissimo e molto sofferto, ma questa è una di quelle vittorie che fanno dimenticare ogni rischio, ogni fatica, ogni sofferenza, e lasciano dentro solo una grande gioia e una irrefrenabile voglia di festeggiare”.

“Siamo davvero lieti – ha dichiarato Chase Carey, Chairman e Ceo di Formula 1® – di aver raggiunto con l’ACI un accordo che assicura che il Gran Premio d’Italia rimarrà nel calendario del Campionato Mondiale di Formula 1 FIA, almeno fino al 2024”.

“Il GP d’Italia – ha spiegato Carey – è uno dei quattro Gran Premi che facevano parte del Campionato del 1950 e sono tutt’ora presenti nel calendario e, insieme al Gran Premio di Gran Bretagna, è l’unico che si è tenuto ogni anno da allora. Storia, velocità e passione sono parole che i fan del motorsport associano a Monza. La sensazione che si prova in questo Gran Premio è letteralmente unica, così come il podio che caratterizza questo circuito”.

“Vorrei ringraziare l’ACI – in particolare il suo Presidente, Angelo Sticchi Damiani – per i suoi sforzi – ha concluso il Chairman e Ceo di Formula 1® – perché la firma di questo accordo quinquennale significa che un’altra tessera del mosaico della Formula 1 del futuro è ora al suo posto. Il Campionato presenta molti luoghi storici come Monza e anche nuovi paesi nei quali, la già vasta base di fan del nostro sport, può crescere ancora. Per ora, non vediamo l’ora di partecipare a quella che si annuncia come un’altra grande gara questo fine settimana, mentre ci prepariamo per il GRAN PREMIO HEINEKEN D’ITALIA 2020 e per gli anni che verranno”.